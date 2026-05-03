Cande Ruggeri se casó con Nicolás Maccari

Candelaria Ruggeri y Nicolás Maccari celebraron este sábado su casamiento con una fiesta de alto nivel en el Palacio Sans Souci. La pareja, que ya había formalizado su unión en febrero, reunió a familiares y amigos en una jornada marcada por el lujo y los detalles cuidadosamente elegidos.

La influencer y el empresario ligado al ámbito deportivo apostaron por una estética clásica con toques actuales. Ruggeri lució un vestido strapless en blanco, con silueta princesa, corset estructurado y una falda amplia de caída fluida que aportó volumen y elegancia.

Uno de los elementos más destacados fue el velo, de gran extensión y con terminaciones delicadas, que sumó un efecto visual imponente y reforzó el estilo romántico del conjunto. Completó el look con un peinado recogido prolijo y un maquillaje natural, alineado con la sobriedad del diseño.

Por su parte, Maccari eligió un esmoquin negro tradicional con solapas satinadas, camisa blanca y moño a tono. El detalle del boutonniere blanco en la solapa generó un juego visual en sintonía con el vestido de la novia, consolidando una estética equilibrada y sofisticada.

La celebración combinó elegancia y modernidad en un entorno emblemático, consolidando uno de los eventos sociales más destacados del fin de semana.