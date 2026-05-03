Cande Tinelli ganó en salto ecuestre y no pudo contener la emoción

Cande Tinelli reafirmó su vínculo con la equitación al consagrarse en el Montana Farm Masters 2026, donde obtuvo el primer puesto en su categoría junto a su yegua Caruscha. La influencer y amazona fue una de las grandes protagonistas del certamen, destacándose por su solidez en la pista y la conexión con su caballo.

Lejos del foco mediático habitual, encontró en el salto ecuestre un espacio de disciplina y constancia. Su rutina de entrenamiento, combinada con la exigencia competitiva, se reflejó en un rendimiento preciso que la llevó a lo más alto del podio.

Las imágenes del evento captaron distintos momentos de su desempeño: concentrada en cada recorrido, con postura firme y dominio técnico, mientras Caruscha respondía con seguridad en cada salto. Una de las escenas más destacadas la muestra superando con limpieza un obstáculo, en una ejecución coordinada que sintetiza el trabajo conjunto.

La consagración llegó el viernes 1 de mayo, cuando se impuso en la categoría amateur. Tras el triunfo, celebró con un gesto espontáneo al abrazar a su yegua, evidenciando la carga emocional del logro. La tradicional cinta verde en la cabezada de Caruscha selló la victoria.

A través de sus redes sociales, Tinelli compartió parte de la jornada con mensajes que reflejaron su entusiasmo. En una de sus publicaciones anticipó sus expectativas competitivas, mientras que luego expresó su satisfacción por el desempeño y el vínculo construido con su yegua.

El evento también dejó espacio para el compañerismo entre las participantes, en un entorno donde, además de la competencia, se destacó el clima de equipo y el reconocimiento mutuo entre quienes formaron parte de la jornada.