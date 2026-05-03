Zaira Nara deslumbró en Copacabana con fotos impactantes

Zaira Nara continúa recorriendo distintos destinos y en esta oportunidad eligió Copacabana como punto de descanso. Desde allí, compartió en redes sociales una serie de imágenes que rápidamente captaron la atención de sus seguidores.

Instalada en un hotel frente a la playa, la modelo se mostró relajada, disfrutando del clima y del paisaje. En una de las postales más comentadas, posó desde el balcón con un look descontracturado: una remera de Brasil combinada con una prenda inferior negra con detalles brillantes.

Las fotos generaron una fuerte repercusión en redes, donde sus seguidores no tardaron en reaccionar con elogios y comentarios destacando su estilo y presencia.

Además, durante su estadía, Zaira también vivió momentos vinculados a la música en vivo. Tuvo la oportunidad de presenciar una prueba de sonido de gran magnitud, lo que la dejó sorprendida por el nivel de producción. “Es increíble la organización, una cosa de locos”, expresó en una de sus publicaciones, reflejando su asombro por el despliegue técnico.