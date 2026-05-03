Qué hacer para llegar a los 100 años: cuatro recomendaciones científicas

La posibilidad de alcanzar una vida larga y saludable continúa siendo objeto de estudio en la comunidad científica. En los últimos años, distintas investigaciones comenzaron a enfocarse no solo en cuánto vivimos, sino en cómo se llega a edades avanzadas con buena calidad de vida.

En ese marco, un estudio desarrollado por investigadores australianos aportó nuevos datos sobre los factores que podrían influir en la longevidad. El trabajo, liderado por la epidemióloga nutricional Zhaoli Dai-Keller, analizó patrones de vida en personas centenarias y detectó una serie de hábitos comunes que se repiten con frecuencia.

Los resultados refuerzan la idea de que la longevidad no depende de un único factor, sino de la combinación sostenida de conductas a lo largo del tiempo.

Los cuatro hábitos asociados a vivir más años

1. Alimentación equilibrada y baja en sal

El estudio identificó que las personas que alcanzan edades avanzadas suelen mantener una dieta variada y balanceada durante toda su vida. Predominan alimentos como frutas, verduras, legumbres, cereales y proteínas magras, con un consumo moderado de carnes rojas.

Además, se destacó que la ingesta de sal es baja (menos de 2 gramos diarios), lo que se asocia a un menor riesgo de enfermedades cardiovasculares y deterioro físico.

2. Uso moderado de medicamentos

Otro punto relevante fue que los centenarios analizados consumen menos fármacos en promedio. Si bien no están exentos de enfermedades crónicas, estas suelen aparecer más tarde y son manejadas con tratamientos más acotados, principalmente vinculados a la salud cardiovascular.

3. Buen descanso nocturno

El descanso aparece como un pilar central. Según los datos, casi el 70% de las personas longevas reportan dormir bien. Los especialistas coinciden en que dormir entre 7 y 8 horas por noche contribuye a regular funciones metabólicas, hormonales y cognitivas.

4. Entorno y estilo de vida

El contexto en el que se vive también influye. El estudio observó que más del 75% de los centenarios residían en entornos rurales o con mayor contacto con la naturaleza, lo que podría estar asociado a menores niveles de estrés y mayor bienestar general.

Otros factores que suman a la longevidad

Más allá de estos cuatro pilares, los investigadores remarcan que existen otros hábitos que potencian una vida larga:

no fumar, limitar el consumo de alcohol, realizar actividad física de forma regular y mantener vínculos sociales activos.

En conjunto, la evidencia apunta a un concepto claro: no se trata de soluciones rápidas ni aisladas, sino de un estilo de vida sostenido en el tiempo, donde pequeños hábitos cotidianos pueden marcar una diferencia significativa en la salud y la expectativa de vida.