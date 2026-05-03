Tensión en el Golfo: alertan por impacto global si persiste el bloqueo del estrecho de Ormuz

El primer ministro y canciller de Qatar, Mohamed bin Abdulrahman Al Thani, advirtió sobre las consecuencias internacionales que podría generar la continuidad del bloqueo en el estratégico estrecho de Ormuz, durante una conversación telefónica con su par de Irán, Abbas Araqchi.

Según informaron fuentes oficiales, el diálogo se centró en el avance de las negociaciones diplomáticas en curso y en los esfuerzos por evitar una escalada en la región del golfo Pérsico. Desde Doha insistieron en la necesidad de garantizar la libertad de navegación, a la que calificaron como un principio clave para la estabilidad internacional.

El funcionario qatarí remarcó que cualquier restricción prolongada en esta vía marítima podría tener efectos directos sobre el suministro global de energía y alimentos. En esa línea, advirtió que el uso del estrecho como herramienta de presión agravaría la crisis y afectaría intereses vitales tanto regionales como globales.

La preocupación también fue expresada por el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, António Guterres, quien señaló días atrás que las limitaciones al tránsito marítimo ya están impactando en el transporte de petróleo, gas, fertilizantes y otros bienes esenciales, con efectos en cadena sobre múltiples sectores.

En paralelo, el canciller iraní mantuvo contactos recientes con países del Golfo en medio de la incertidumbre por las negociaciones con Estados Unidos. Desde Washington, el presidente Donald Trump consideró insuficiente la última propuesta iraní, que habría sido canalizada a través de Pakistán como mediador. Versiones indican que Teherán plantea reabrir el paso marítimo a cambio de un alivio en las sanciones que afectan a sus puertos y embarcaciones.

Cabe recordar que ambas partes habían acordado una tregua inicial tras semanas de enfrentamientos, la cual fue extendida para facilitar las negociaciones. Sin embargo, el estancamiento en el diálogo mantiene la incertidumbre sobre el futuro inmediato de la región.

En otro frente, Emiratos Árabes Unidos anunció la reanudación total de sus operaciones aéreas, luego de levantar las restricciones implementadas por razones de seguridad tras el inicio de las hostilidades entre Estados Unidos, Israel e Irán. La medida fue adoptada tras una evaluación de las condiciones operativas y en coordinación con organismos competentes.

Las autoridades emiratíes aseguraron que continuarán monitoreando la situación para garantizar la seguridad del espacio aéreo, al tiempo que agradecieron la colaboración de pasajeros y aerolíneas durante el período de restricciones.