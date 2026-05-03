Nuevas tendencias en turismo: más escapadas breves y viajes flexibles en Argentina

El presidente de la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT), Andrés Deyá, analizó el presente del sector, el comportamiento de los viajeros y las nuevas dinámicas que marcan el turismo en el país, durante una entrevista radial.

En ese contexto, subrayó el peso de la actividad dentro de la economía nacional al señalar que la industria turística emplea a más de 1,2 millones de personas, consolidándose como un sector clave en términos de generación de trabajo.

El dirigente también remarcó la importancia de contratar servicios formales y alertó sobre posibles fraudes. “Es fundamental verificar que la agencia esté registrada. Cuando aparecen ofertas demasiado tentadoras, conviene chequear la trayectoria”, explicó. Además, advirtió sobre prácticas irregulares en los pagos: “Si envían un alias que no corresponde a la empresa, es una señal de alerta. Es necesario educar al consumidor”.

En cuanto al movimiento turístico, Deyá se mostró conforme con la respuesta del público en los últimos feriados y destacó que la demanda se mantiene activa, impulsada por promociones, cuotas y opciones de financiamiento. En la misma línea, señaló que el sector hotelero acompaña con tarifas competitivas para sostener el flujo de viajeros, junto con beneficios asociados a entidades bancarias.

Uno de los puntos centrales de su análisis estuvo en el cambio de hábitos: las escapadas cortas ganan cada vez más terreno. Según explicó, durante Semana Santa el promedio de estadía fue inferior a tres noches, un dato que —lejos de interpretarse como negativo— responde a una tendencia global hacia viajes más frecuentes pero de menor duración.

También hizo referencia a las transformaciones en las formas de alojamiento. En destinos como Mar del Plata, indicó que solo una parte de los turistas elige hoteles, mientras que una mayoría creciente opta por alquileres temporarios u opciones alternativas. Este cambio, sostuvo, obliga a repensar cómo se mide el rendimiento de la temporada turística.

Finalmente, Deyá planteó que el principal desafío del sector es adaptarse a estas nuevas lógicas de consumo, caracterizadas por mayor flexibilidad, diversidad de opciones y decisiones de viaje más fragmentadas a lo largo del año, sin perder de vista la necesidad de seguir ofreciendo herramientas que faciliten el acceso al turismo.