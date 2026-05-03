Viotti se mete en el barro del narcotráfico y eso, nobleza obliga, hay que destacarlo

Viotti se mete en el barro del narcotráfico y eso, nobleza obliga, hay que destacarloRAFAELA Por Carlos Zimerman
No es habitual. Y cuando pasa, hay que decirlo. Sin medias tintas, sin especulación y sin ese doble discurso que tanto abunda en el periodismo cómodo. Porque acá no estamos para quedar bien con nadie: estamos para decir lo que pensamos. Y sí, vamos a seguir criticando todo lo que haya que criticar, como lo venimos haciendo hace años. Pero cuando hay algo para destacar, también lo vamos a hacer. Porque la honestidad no es negociable y porque esta profesión se honra con coherencia, no con silencio selectivo.
Lo del intendente Leonardo Viotti con el tema del narcotráfico es, en ese sentido, un punto a favor. Claro, después podremos discutir mil cosas más de su gestión —y lo vamos a hacer—, pero lo que ocurrió en las últimas horas merece ser puesto en valor.
Porque en Rafaela no es fácil hablar de droga. No es fácil decirlo en voz alta. Y mucho menos es ponerse al frente de la pelea. Sin embargo, Viotti lo hizo. Y lo hizo con una crudeza que sorprendió a más de uno.
“SI FUESE POR MÍ, LOS 150 LUGARES QUE TENEMOS IDENTIFICADOS COMO PUNTOS DE VENTA DE DROGAS, LOS PASO A LOS 150 POR ARRIBA CON UNA PALA MECÁNICA”
— Leonardo viotti
La frase no es diplomática. No es políticamente correcta. Pero es real. Y expone algo que muchos prefieren esconder: el narcotráfico está, crece y se mete en los barrios. Y alguien tiene que decirlo.
Pero hay algo más profundo todavía. No se trata solo de una declaración altisonante. Se trata de asumir un rol. De dejar de mirar para otro lado. De entender que este no es un tema más de la agenda.
“CUENTEN CON NOSOTROS PARA TODAS LAS MEDIDAS QUE TENGAN QUE VER CON MICROTRÁFICO”
— Leonardo viotti
Ahí está el punto. Compromiso político. Decisión. Palabras que, si se sostienen en el tiempo, pueden marcar un camino distinto en una ciudad donde muchas veces el miedo o la comodidad le ganaron a la acción.
La reunión con funcionarios provinciales y de seguridad no fue un hecho aislado. Hay datos que empiezan a mostrar una baja en algunos delitos, hay operativos, hay coordinación. Todo eso suma. Pero no alcanza si no hay voluntad política de fondo.
“SI NO TENEMOS FIRMEZA, EL SISTEMA SE TUERCE MÁS RÁPIDO”
— Leonardo viotti
Y otra vez, tiene razón. Porque cuando el Estado duda, el delito avanza. Así de simple.
Ahora bien, que quede claro: esto no es un cheque en blanco. No lo fue nunca y no lo va a ser ahora. Vamos a seguir marcando cada error, cada omisión y cada promesa incumplida. Como corresponde. Como lo hacemos siempre.
Pero también vamos a hacer algo que muchos dejaron de hacer hace tiempo: reconocer cuando un dirigente toma una decisión correcta, aunque incomode, aunque genere ruido, aunque rompa la lógica de lo políticamente correcto.
Porque el narcotráfico no se combate con discursos tibios. Se combate con decisión. Y esta vez, hay que decirlo, Leonardo Viotti decidió meterse en un terreno donde muchos prefieren no pisar.
Y eso, en Rafaela, no es poco.