Juegos Suramericanos: obra visible, empleo efímero y preguntas que nadie quiere responder

Otra vez el relato va por un lado y la realidad por otro. La Municipalidad salió a celebrar con entusiasmo que las obras de los Juegos Suramericanos generan 300 puestos de trabajo directos. Bombos, platillos y titulares. Pero el dato que falta —y no es menor— es qué pasa con esas 300 personas cuando la obra se termina. Porque ahí, donde se apagan las luces del anuncio, empieza el silencio.

No nos engañemos: esto es “pan para hoy y hambre para mañana”. Trabajo temporario, sí. Impacto inmediato, también. Pero sin continuidad, sin planificación de largo plazo y sin un horizonte productivo que sostenga esos empleos una vez que se corta la cinta.

El problema no es la obra en sí. El problema es venderla como solución estructural. Porque no lo es. Son puestos atados a la duración de la construcción. Cuando se termine, esos mismos trabajadores volverán a buscar qué hacer en una ciudad que no ofrece demasiadas alternativas estables. Y de eso, casualmente, nadie habla.

Tampoco hay claridad sobre otro punto clave: el día después. ¿Quién va a mantener esas instalaciones? ¿Con qué presupuesto? ¿Cuál es el plan para que no se conviertan en elefantes blancos, costosos de sostener y subutilizados? Las respuestas, por ahora, brillan por su ausencia.

Mientras tanto, el gobierno provincial destina cifras millonarias a un evento que, en términos de desarrollo económico, deja más dudas que certezas. Porque una cosa es invertir en infraestructura deportiva para un evento puntual y otra muy distinta es apostar por industrias, fábricas y sectores productivos que generen empleo sostenido, riqueza y crecimiento real.

La diferencia no es ideológica, es práctica. Una fábrica que se instala genera trabajo hoy, mañana y dentro de diez años. UUna fábrica que se instala genera trabajo hoy, mañana y dentro de diez años. Obras para un evento, en cambio, tiene fecha de vencimiento. Y eso es lo que se está omitiendo en el discurso oficial.

Decirlo no es estar en contra del deporte ni de la ciudad. Es, simplemente, poner las cosas en su lugar. Rafaela —y la provincia— necesitan desarrollo genuino, no fotos de ocasión. Necesitan políticas que piensen más allá del corte de cinta y menos en el impacto inmediato.

Porque vender espejitos de colores puede servir un rato. Pero la realidad, tarde o temprano, termina pasando factura.