Ruta 34 al límite: judicializan el reclamo por su deterioro mientras el sur santafesino colapsa por la cosecha

El conflicto por el estado de la Ruta Nacional 34 sumó un nuevo capítulo en las últimas horas con la presentación de un recurso de amparo en los tribunales federales de Rafaela. La iniciativa fue impulsada por el senador provincial Esteban Motta, quien señaló que se trata del primer paso concreto en el ámbito judicial para exigir obras en un tramo clave para la región.

El legislador explicó que la acción ya venía siendo trabajada antes de la reciente audiencia pública, donde distintos actores institucionales expusieron la crítica situación de la traza. “Formalizamos el amparo por el reclamo de la ruta 34”, afirmó, al tiempo que remarcó la necesidad de avanzar con soluciones estructurales.

La presentación judicial se da luego de un encuentro que reunió a intendentes, jefes comunales, legisladores y representantes de instituciones. En ese ámbito, más de veinte expositores coincidieron en describir el deterioro de la vía, advirtiendo sobre los riesgos constantes para quienes la transitan y el impacto negativo en la actividad productiva.

Según Motta, el objetivo es ampliar el reclamo mediante un amparo colectivo que incluya a todas las localidades atravesadas por la ruta. La demanda apunta a una intervención integral que contemple no solo reparaciones puntuales, sino una mejora profunda de la infraestructura.

Las críticas también alcanzaron la política nacional en materia vial. En ese sentido, se cuestionó la falta de inversión y el destino de los recursos provenientes de los impuestos a los combustibles, al considerar que existen fondos suficientes para encarar obras de gran envergadura.

El deterioro de la ruta 34 no es un problema nuevo en la provincia de Santa Fe, pero en el último tiempo la situación se agravó, con reiterados siniestros viales que encendieron la alarma en distintas comunidades. Con la vía judicial en marcha, el reclamo ingresa ahora en una nueva etapa en busca de respuestas concretas.

Congestión en el sur provincial por el movimiento de la cosecha

En paralelo, la Agencia Provincial de Seguridad Vial alertó sobre importantes demoras y congestiones en rutas del cordón industrial del Gran Rosario, producto del intenso flujo de camiones en plena cosecha gruesa.

La situación, que se repite cada año, podría intensificarse en esta temporada. Desde el Sindicato de Camioneros de Santa Fe, su secretario general Sergio Aladio advirtió que el volumen diario de vehículos pesados superaría ampliamente las previsiones iniciales, con estimaciones que incluso duplican los 6.000 camiones por día.

El informe oficial señala que las mayores complicaciones se registran en accesos clave a los puertos, como la avenida Circunvalación, la autopista Rosario–Santa Fe y varias rutas nacionales y provinciales que concentran gran parte del tránsito pesado.

Ante este escenario, las autoridades recomiendan circular con extrema precaución, respetar las indicaciones del personal en ruta y prever demoras que podrían extenderse durante varias horas. También sugieren evaluar caminos alternativos para evitar los sectores más congestionados.