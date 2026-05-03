Tensión en Unidos: la posible alianza con libertarios sacude el tablero político santafesino

Las recientes declaraciones del senador provincial Felipe Michlig encendieron el debate dentro de la coalición oficialista Unidos para Cambiar Santa Fe. En medio de una entrevista, el dirigente no descartó la posibilidad de sumar a La Libertad Avanza al armado provincial, una idea que generó apoyos y rechazos en partes iguales dentro del espacio.

El planteo no pasó desapercibido, especialmente en sectores del socialismo, que reaccionaron con rapidez y exigieron definiciones. Ante la repercusión, Michlig buscó bajar el tono de la discusión, aunque dejó en claro que considera necesario explorar alternativas para romper el actual escenario de tercios de cara a las elecciones de 2027.

Dentro del oficialismo, el equilibrio interno no es sencillo. El senador forma parte de la conducción del frente y actúa en línea con el gobernador Maximiliano Pullaro, quien prioriza la cohesión del espacio. Sin embargo, la posibilidad de ampliar la alianza encuentra límites claros, en especial por la resistencia del socialismo, que ya en el pasado había marcado diferencias frente a otras incorporaciones.

En paralelo, referentes de PRO comenzaron a agitar la discusión. Uno de ellos es Cristian Cunha, quien en los últimos días se manifestó a favor de ensanchar la coalición. Su encuentro con Michlig en San Guillermo, bajo el pretexto de temas de gestión, alimenta las versiones sobre posibles movimientos políticos en ese sentido.

El factor Milei y el peso electoral

La eventual incorporación del espacio que lidera Javier Milei abre interrogantes sobre su verdadero aporte en la provincia. Si bien La Libertad Avanza tuvo un desempeño destacado en las últimas elecciones legislativas nacionales, ese resultado no necesariamente se traduce en fortaleza territorial.

En Santa Fe, el armado libertario aún muestra debilidades: carece de estructura consolidada, figuras con alto nivel de conocimiento y una estrategia clara hacia 2027. La referencia principal es la diputada Romina Diez, cercana a Karina Milei, pero el espacio todavía no logra instalar candidaturas competitivas en la mayoría del territorio.

Una excepción podría darse en Rosario, donde el periodista Juan Pedro Aleart aparece como una figura con potencial electoral. Aun así, el panorama general para el mileísmo en la provincia luce complejo.

Conveniencia política y tensiones internas

El debate de fondo es estratégico. Para Unidos, sumar a los libertarios podría significar una ventaja matemática en un escenario fragmentado, incluso si el aporte electoral es moderado. En cambio, para La Libertad Avanza, integrarse a una coalición con poder territorial implicaría acceder a estructura, cargos y volumen político en una provincia donde hoy tiene escasa presencia.

Sin embargo, la decisión está lejos de ser sencilla. Las diferencias internas dentro del oficialismo santafesino, especialmente con el socialismo, plantean interrogantes sobre la viabilidad de un acuerdo. También queda abierta la incógnita sobre el propio mileísmo: si optará por una estrategia pragmática, como en otros distritos, o si mantendrá una postura más rígida y autónoma.

Con un escenario político todavía inestable y de cara a 2027, las definiciones parecen lejanas. Pero el debate ya está planteado y promete reconfigurar el mapa político de Santa Fe en los próximos meses.