Golpe a las falsas amenazas: caen los llamados a escuelas tras las primeras multas millonarias

El Gobierno de Santa Fe informó una fuerte caída en las amenazas a instituciones educativas luego de avanzar con sanciones económicas a los responsables. Según detalló la vocera provincial Virginia Coudannes, este lunes se registraron apenas 15 llamados, muy por debajo de los entre 70 y 80 diarios que se venían contabilizando.

La baja coincide con el envío de las primeras notificaciones para recuperar el costo de los operativos desplegados ante cada alerta. Ese mismo día, se concretó una intimación por más de seis millones de pesos a los padres de una menor señalada como autora de una amenaza en la ciudad de Santa Fe.

“No es una broma, es un delito y se paga”, remarcó la funcionaria durante una conferencia de prensa, en la que explicó que la medida forma parte de una estrategia que combina acciones administrativas y patrimoniales con investigaciones penales en curso.

El monto exigido —más de 6 millones de pesos— deberá ser afrontado por los adultos responsables, en carácter solidario. Además, Coudannes indicó que ya existen más de 15 expedientes en marcha para avanzar con nuevas notificaciones en distintos puntos de la provincia.

Desde el Ejecutivo atribuyen la disminución de los llamados a la implementación de estas políticas, que buscan no solo sancionar, sino también desalentar este tipo de conductas que generan preocupación y movilizan recursos de seguridad y emergencia.

Control digital y prevención

En paralelo, la funcionaria destacó la puesta en marcha de “Stop Apuestas”, una aplicación orientada al control parental y la prevención de riesgos en entornos digitales. La herramienta apunta a limitar el acceso de menores a plataformas de apuestas ilegales, contenidos inapropiados y espacios virtuales vinculados a la violencia.

Disponible para dispositivos móviles, la app permite a los adultos gestionar y supervisar el uso digital de niños y adolescentes mediante un sistema vinculado a la identificación ciudadana.

Durante la presentación, también se difundieron datos relevados en Rosario, donde un 35% de jóvenes de entre 16 y 24 años reconoció haber participado en apuestas online al menos una vez. El dato encendió alertas sobre la creciente exposición de menores a este tipo de prácticas.

En ese marco, Coudannes retomó el concepto de “barrio digital”, impulsado por el gobernador Maximiliano Pullaro, y subrayó la necesidad de construir entornos virtuales seguros. “Así como se necesitan calles seguras, también hay que cuidar los espacios digitales”, planteó.

Con estas medidas, el gobierno provincial busca avanzar en una política integral que combine prevención, control y sanción, tanto en el ámbito físico como en el virtual.