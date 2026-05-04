Los empleos verdes son esenciales para afrontar los actuales retos ambientales y garantizar un futuro más sostenible. En ese contexto, el Programa Empleo Verde Recargado continúa sumando espacios de formación en oficios que cuidan el ambiente.



En esta oportunidad, se abre la convocatoria al curso de restauración y reciclado de muebles que se dictará en la Fundación Progresar (América 1345), a partir del viernes 15 de mayo, durante 8 clases consecutivas, de 14:00 a 16:00.



La misma es gratuita y requiere inscripción previa en: t.ly/fLocb Los cupos son limitados.



Sobre la formación

Quienes participen aprenderán a restaurar y reciclar muebles de diferentes estilos, utilizando herramientas tanto manuales cómo eléctricas, a través de diversas técnicas de restauración y de acabado. Además, se formarán para dimensionar costos y tiempos de trabajo y a confeccionar presupuestos para los clientes.



El docente a cargo es Enrique Socin, que cuenta con años de experiencia en el oficio y en la docencia. Es además propietario de Enrique Antiques & Deco, casa dedicada a la compra venta y restauración de muebles en nuestra ciudad.



El taller se dictará en la carpintería de la Fundación Progresar, una Institución sin fines de lucro brindada al servicio de la comunidad, orientada a trabajar en las problemáticas sociales locales. Tendiendo redes de conocimiento, cooperación y ayuda a las personas.



Inscripciones

Se dará prioridad en la inscripción a quienes vean en este curso una salida laboral. Los participantes deben ser mayores de 18 años y vivir en la ciudad de Rafaela.



Para participar es necesario inscribirse previamente mediante formulario en t.ly/fLocb

Vale mencionar que se requiere un 100 % de asistencia para la obtención del certificado.



Para realizar consultas, enviar correo electrónico a [email protected] o llamar al 3492 504 579 o 3492 507 915.