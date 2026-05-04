Avanza la instalación de cámaras de seguridad en clubes locales

En el marco de las políticas de fortalecimiento institucional y de los compromisos asumidos oportunamente en el foro con entidades deportivas, el Gobierno municipal concretó la instalación de cámaras de seguridad en tres clubes de la ciudad.



Los dispositivos fueron colocados en los clubes Quilmes, Peñarol y Sportivo Norte, dando cumplimiento a lo anunciado durante ese espacio de diálogo y trabajo conjunto con las instituciones.



Además, se informó que ya se inició el relevamiento en otros clubes, con el objetivo de continuar avanzando en la implementación de medidas que contribuyan a mejorar la seguridad y el funcionamiento de estos espacios clave para la vida social y deportiva de la ciudad.



De esta manera, el municipio continúa fortaleciendo el vínculo con las instituciones, acompañando sus necesidades y promoviendo entornos más seguros para la comunidad.