Impuestos municipales: sigue vigente hasta fin de mayo el plan de regularización

El Gobierno municipal recordó que continúa vigente un régimen transitorio destinado a vecinos que registren deudas o atrasos en el pago de tributos locales, en el marco de la nueva Ordenanza Tributaria Nº 5.635.

La medida permite regularizar obligaciones contraídas hasta agosto de 2025 correspondientes a la tasa general de inmuebles, contribuciones por mejoras y convenios de pago vinculados a estos conceptos. Quienes opten por cancelar la deuda al contado podrán acceder a una reducción de hasta el 50% en los intereses acumulados.

El beneficio estará disponible hasta el 31 de mayo de 2026.

La secretaria de Hacienda y Finanzas, Silvina Bravino, explicó que los contribuyentes interesados deben acercarse al sector de tasas y contribuciones ubicado en el subsuelo municipal, donde podrán solicitar el estado de cuenta. Allí se analiza la carga de intereses y, en caso de pago total, se aplica la bonificación correspondiente.

La funcionaria también precisó que para adherirse al régimen es necesario que la deuda no se encuentre judicializada. Además, quedan excluidos del beneficio las personas jurídicas, los fideicomisos y las personas físicas que posean más de dos catastros con deuda.

Desde el Municipio señalaron que esta herramienta busca facilitar la regularización de obligaciones y fomentar el cumplimiento de los tributos por parte de los contribuyentes.