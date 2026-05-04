Colapinto avanzó al séptimo puesto en Miami tras la sanción a Leclerc

Franco Colapinto cerró un fin de semana destacado en el Gran Premio de Miami con un resultado aún mejor al esperado. El piloto argentino, que había finalizado en la octava posición, fue reubicado oficialmente en el séptimo puesto tras una sanción aplicada a Charles Leclerc.

La decisión llegó luego de la revisión de una maniobra del piloto de Ferrari en las vueltas finales. Los comisarios determinaron que Leclerc obtuvo una ventaja indebida al exceder los límites de pista tras un trompo, por lo que recibió una penalización de 20 segundos que modificó la clasificación final.

Con este cambio, Colapinto no solo gana una posición, sino que consigue el mejor resultado de su carrera en la Fórmula 1 desde su debut. A lo largo de la competencia, el argentino mostró solidez, buen ritmo y una correcta gestión de neumáticos en un circuito exigente.

El séptimo lugar también tiene impacto en términos deportivos, ya que suma puntos clave para su equipo en el campeonato de constructores, reforzando su rendimiento dentro de la categoría.

El resultado fue bien recibido en el entorno del equipo, donde valoraron la consistencia del piloto argentino, que continúa consolidándose frente a rivales con mayor experiencia en la máxima categoría.