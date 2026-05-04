Messi dijo presente en el GP de Miami: saludo a Colapinto y visita a Mercedes

El Gran Premio de Miami volvió a combinar deporte y espectáculo con la presencia de figuras de primer nivel. Tras la derrota de Inter Miami ante Orlando City, Lionel Messi asistió al circuito junto a su familia para vivir de cerca la acción de la Fórmula 1 como invitado especial.

Encuentro con Franco Colapinto

Uno de los momentos más destacados para el público argentino fue el nuevo cruce entre Messi y Colapinto. El piloto de Alpine, que tuvo una gran clasificación, volvió a encontrarse con el capitán de la selección en la previa de la carrera, en una imagen que reflejó la conexión entre dos referentes del deporte nacional.

Paso por Mercedes y contacto con las figuras

Durante su recorrida por el paddock, Messi visitó el box de Mercedes-AMG Petronas Formula One Team, donde pudo conocer de cerca el funcionamiento del equipo y dialogar con varios protagonistas. Allí coincidió con el joven piloto Andrea Kimi Antonelli, una de las revelaciones de la temporada, y también con George Russell.

La jornada también reunió a otras personalidades del deporte internacional como Rafael Nadal, Juan Martín del Potro y Shaquille O'Neal, en un evento que trasciende lo estrictamente automovilístico.

De la MLS al paddock

La presencia de Messi en la Fórmula 1 se dio pocas horas después de un partido cargado de emociones en la Major League Soccer, donde Inter Miami cayó 4-3 ante Orlando City. Más allá del resultado, el rosarino cambió rápidamente el foco para disfrutar de la máxima categoría del automovilismo y acompañar a Colapinto en una nueva presentación.