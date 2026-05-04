Histórico triunfo de Los Pumitas

Los Pumitas lograron este domingo un triunfo histórico al imponerse por 25-17 ante Nueva Zelanda M20, en un partido correspondiente a la segunda fecha del Rugby Championship M20 disputado en Port Elizabeth. La victoria marcó el primer éxito argentino frente al conjunto neozelandés en esta categoría.

Reacción tras un debut adverso

Después de la dura caída ante Sudáfrica M20 en el estreno, el equipo dirigido por Nicolás Fernández Miranda mostró una notable mejora. Con una defensa firme y mayor eficacia ofensiva, Argentina logró controlar a unos Baby Blacks que llegaban como claros favoritos.

Los puntos del conjunto nacional llegaron gracias a los tries de Federico Serpa, Luciano Avaca y Ramón Fernández Miranda, además de un try penal que resultó determinante en el desarrollo del encuentro. Serpa también aportó precisión en la conducción y sumó un penal clave en el cierre.

El próximo desafío

Con este envión anímico, Los Pumitas buscarán cerrar el torneo con otra buena actuación. El siguiente compromiso será ante Australia M20, el sábado 9 de mayo a las 9:00 (hora argentina), nuevamente en Port Elizabeth, donde definirán su posición final en el certamen.