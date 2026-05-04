Cuál es el precio del lujoso reloj de oro rosa que lució Messi en Miami

La presencia de Lionel Messi en el Gran Premio de Miami no pasó desapercibida. Las cámaras de la transmisión oficial lo captaron en el paddock y, además de su encuentro con Franco Colapinto y su visita al box de Mercedes-AMG Petronas Formula One Team, lo que más llamó la atención fue su look… y en especial el reloj que llevaba en la muñeca.

La aparición del capitán argentino generó sorpresa, sobre todo porque el día anterior había protagonizado un partido intenso con Inter Miami, donde su equipo dejó escapar una ventaja de tres goles ante Orlando City. Sin embargo, Messi dejó atrás ese episodio y se mostró relajado en el circuito, donde volvió a ser el centro de todas las miradas.

El detalle más impactante de su outfit fue un exclusivo Rolex Cosmograph Daytona Rainbow. Se trata de un modelo de 40 milímetros en oro rosa de 18 quilates, con un bisel engastado con 36 zafiros multicolor, asas con 56 diamantes y esfera negra con índices también de zafiro.

Según sitios especializados, el valor de esta pieza ronda los 595.000 euros (cerca de 700.000 dólares), lo que lo convierte en uno de los relojes más llamativos del evento.

Pero el lujo no terminó ahí. De acuerdo a estimaciones del sector, el outfit completo de Messi superó los 700.000 dólares, sumando prendas y accesorios de alta gama:

Anteojos Louis Vuitton: 900 dólares

Sobrecamisa técnica: 1.900 dólares

Remera de algodón: 650 dólares

Bermuda a juego: 1.100 dólares

Zapatillas LV Trainer: 1.300 dólares

Reloj Rolex Daytona Rainbow: aproximadamente 697.000 dólares

Una vez más, Messi combinó su presencia en un evento deportivo de primer nivel con un estilo que no pasa inadvertido, incluso fuera de la cancha.