Torneo Apertura: así quedaron los clasificados y el cuadro de octavos

La definición de la fase regular del Torneo Apertura entra en su tramo decisivo y comienza a delinear el cuadro de octavos de final. Con la última fecha en juego, varios equipos ya aseguraron su clasificación, mientras que otros todavía dependen de resultados para avanzar.

En la Zona A, ya tienen su lugar confirmado Boca Juniors, Estudiantes de La Plata, Talleres de Córdoba, Vélez Sarsfield, Independiente, Lanús y San Lorenzo. El último cupo lo ocupa, por ahora, Unión de Santa Fe, que igualó ante Talleres y deberá aguardar otros resultados. Defensa y Justicia e Instituto de Córdoba aún mantienen chances de meterse en la siguiente fase.

Por el lado de la Zona B, ya están definidos los ocho clasificados: Independiente Rivadavia, River Plate, Argentinos Juniors, Rosario Central, Belgrano, Gimnasia y Esgrima La Plata, Huracán y Racing Club. Equipos como Barracas Central, Tigre y Sarmiento llegaron con chances a la última jornada, pero no lograron los resultados necesarios.

Los octavos de final se disputarían el fin de semana del 10 de mayo, con programación a confirmar.

Así están hoy los cruces de octavos:

Estudiantes (1º A) vs. Racing (8º B)

Boca (2º A) vs. Huracán (7º B)

Vélez (3º A) vs. Gimnasia (6º B)

Talleres (4º A) vs. Belgrano (5º B)

Independiente (5º A) vs. Rosario Central (4º B)

Lanús (6º A) vs. Argentinos Juniors (3º B)

San Lorenzo (7º A) vs. River (2º B)

Unión (8º A) vs. Independiente Rivadavia (1º B)

Con el cierre de la fase regular en curso, el panorama todavía puede tener modificaciones, especialmente en los últimos puestos de clasificación.