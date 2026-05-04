Tomás Etchverry logró su mejor ranking ATP

El tenis argentino celebra un nuevo avance en el circuito internacional. Tomás Etcheverry alcanzó su mejor ranking histórico al ubicarse en el puesto 26 del escalafón ATP, convirtiéndose además en el argentino mejor posicionado, por delante de Francisco Cerúndolo.

El platense escaló tres posiciones tras su sólida actuación en el Madrid Open, donde llegó a los octavos de final luego de superar a Sebastian Ofner y Dino Prizmic. Su recorrido se detuvo ante el francés Arthur Fils, pero el rendimiento fue suficiente para consolidar su crecimiento en el circuito.

Además, Etcheverry ya había dado un paso clave este año al conquistar su primer título ATP en el Rio Open, donde se impuso en la final frente al chileno Alejandro Tabilo.

Con este presente, el argentino continúa su preparación para Roland Garros, con una escala previa en el Internazionali d'Italia, último gran torneo sobre polvo de ladrillo antes de París.

Jannik Sinner se afirma como número 1

En la cima del ranking, Sinner amplió su ventaja tras consagrarse en Madrid. El italiano lidera con 14.350 puntos, seguido por Carlos Alcaraz, que no compitió por lesión. El podio lo completa Alexander Zverev.

Top 10 del ranking ATP

Jannik Sinner Carlos Alcaraz Alexander Zverev Novak Djokovic Felix Auger-Aliassime Ben Shelton Taylor Fritz Alex de Minaur Daniil Medvedev Lorenzo Musetti

Argentinos en el ranking

Tomás Etcheverry

Francisco Cerúndolo

Mariano Navone

Román Burruchaga

Camilo Ugo Carabelli

Sebastián Báez

Thiago Tirante

Juan Manuel Cerúndolo

Marco Trungelliti

Francisco Comesaña



El ascenso de Etcheverry confirma el buen momento del tenis argentino, que vuelve a tener presencia competitiva en los primeros planos del ranking mundial.