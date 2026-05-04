Pullaro seduce a los libertarios, pero el regreso peronista asoma como posible en un escenario de tres tercios

Por Jorge Levin

El clima político en Santa Fe empezó a tensarse más de lo esperado. En las últimas semanas, tras la lectura de encuestas encargadas a una consultora porteña, el gobernador Maximiliano Pullaro y el senador Felipe Michlig activaron lo que puertas adentro ya denominan el “operativo seducción” hacia los libertarios.

Los números no muestran un liderazgo libertario, pero sí encienden una alarma mucho más profunda: el regreso del esquema de los “tres tercios”, un escenario que históricamente en Santa Fe termina beneficiando al peronismo, incluso en sus peores momentos.

Ese dato es el que verdaderamente inquieta al oficialismo de Unidos. Porque aun dividido, golpeado y sin conducción clara, el peronismo aparece nuevamente competitivo. Y en política, eso alcanza para preocupar.

El razonamiento es simple y brutal: cualquier error de gestión de Pullaro o un traspié del gobierno nacional de Javier Milei puede transformarse automáticamente en votos para el peronismo. No hace falta que el peronismo crezca; alcanza con que los demás se equivoquen.

En ese contexto, el exgobernador Omar Perotti ya tomó nota. Y empezó a moverse. De a poco, sin estridencias, comenzó a dejar atrás su tono moderado —casi complaciente— hacia Pullaro, para virar hacia una postura más crítica y confrontativa. Un giro que no será inmediato, pero sí sostenido.

Del otro lado, el panorama tampoco es sencillo.

Los libertarios no tienen, al menos por ahora, ninguna intención de integrarse a Unidos. Las críticas al gobierno provincial son demasiado profundas y, en muchos casos, ideológicas. Dentro del espacio libertario consideran que convivir con ciertos dirigentes sería imposible, a quienes directamente catalogan como “comunistas”.

Sin embargo, eso no significa que no estén atentos. Todo lo contrario. Confían en que una mejora económica a nivel nacional pueda fortalecerlos rápidamente y los coloque en una posición mucho más competitiva en pocos meses.

Así, el tablero santafesino entra en una fase de incertidumbre total: un oficialismo que empieza a mirar de reojo, un peronismo que huele oportunidad y un espacio libertario que, sin integrarse, juega su propio partido.

En política hay una máxima que nunca falla. Y en Santa Fe la tienen muy clara: cuando el peronismo “ve sangre”, es cuando mejor se mueve.

Y esa sensación, hoy, empezó a instalarse.