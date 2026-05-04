Flavio Briatore llenó de elogios a Franco Colapinto tras el GP de Miami

El asesor principal de Alpine F1 Team, Flavio Briatore, elogió el rendimiento de Franco Colapinto tras su destacada actuación en el Gran Premio de Miami, donde finalizó séptimo y logró el mejor resultado de su carrera en la Fórmula 1.

“Franco completó una semana excelente, mostrando el nivel que esperamos de él en cada fin de semana”, señaló Briatore en declaraciones difundidas por el equipo. Además, en redes sociales se viralizó el momento en el que ambos se funden en un abrazo tras la carrera, reflejando la satisfacción por el resultado.

El argentino había cruzado la meta en la octava posición, pero una sanción de 20 segundos aplicada por la FIA a Charles Leclerc le permitió escalar un puesto y cerrar el domingo en el séptimo lugar.

El análisis de Briatore y la situación del equipo

Briatore también se refirió a la otra cara de la jornada para Alpine, marcada por el abandono de Pierre Gasly tras un incidente en pista. “Fue un resultado decepcionante porque el auto tenía potencial para sumar puntos. Pierre fue víctima de un error de cálculo de otro piloto, pero lo importante es que salió ileso”, explicó.

En cuanto al presente del equipo, el dirigente remarcó que el monoplaza muestra competitividad, aunque todavía hay aspectos por mejorar. “Necesitamos sostener este rendimiento carrera a carrera. Estamos quintos en el campeonato de constructores y el objetivo es seguir avanzando”, sostuvo.

De cara a las próximas fechas, especialmente la carrera en Canadá, Briatore adelantó que el equipo evaluará el rendimiento de las últimas actualizaciones técnicas para optimizar el funcionamiento del auto en ambos pilotos.