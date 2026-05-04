Lautaro Martínez festejó en Italia

Lautaro Martínez sumó un nuevo logro a su carrera al consagrarse campeón de la temporada 2025-2026 de la Serie A con Inter de Milán. Para el delantero argentino, se trata de su tercer Scudetto en el fútbol italiano.

El conjunto neroazzurro, dirigido por Cristian Chivu, venció 2-0 a Parma y aseguró el título con tres fechas de anticipación.

El bahiense comenzó el encuentro en el banco de suplentes y sumó minutos desde el minuto 67, cuando ingresó en lugar de Marcus Thuram, autor del primer gol. En su participación, Martínez aportó una asistencia para Henrikh Mkhitaryan en el segundo tanto que selló la victoria.

Pese a haber estado un mes fuera por lesión, el argentino se mantiene como máximo goleador del torneo con 16 tantos, seguido por Thuram con 13.

Con este título, Lautaro alcanza ocho trofeos con el Inter: tres ligas, tres Supercopas de Italia y dos Copas Italia, consolidándose como una de las grandes figuras del club en los últimos años.

Además, el Inter logró el Scudetto número 21 de su historia, lo que lo ubica como el segundo equipo más ganador del campeonato italiano, detrás de Juventus.