Un compañero de Inter Miami contó la fuerte reacción de Messi tras la derrota

La caída de Inter Miami por 4-3 frente a Orlando City SC en el clásico de Florida por la Major League Soccer dejó secuelas más allá del resultado. El partido no solo evidenció falencias futbolísticas, sino también un fuerte llamado de atención puertas adentro, liderado por Lionel Messi.

El defensor Ian Fray fue quien expuso el clima en el vestuario tras el encuentro. En conferencia de prensa, reveló que el capitán tomó la palabra y fue contundente: “Nos dijo que era inaceptable y que no podía volver a pasar”, explicó sobre la reacción del rosarino.

En la misma línea, Noah Allen reconoció una desconexión colectiva tras la ventaja inicial y calificó el rendimiento como “muy pobre”.

De una ventaja cómoda a un final inesperado

El inicio había sido ideal para el equipo de Miami: Fray abrió el marcador a los 4 minutos, luego Telasco Segovia amplió la diferencia tras una asistencia de Messi, y el propio capitán anotó el tercero con un remate desde fuera del área.

Sin embargo, antes del descanso, Martín Ojeda descontó para Orlando. En el complemento, el argentino volvió a ser protagonista con dos goles —uno de ellos de penal— para sellar su triplete e igualar el marcador.

Cuando el empate parecía definitivo, Tyrese Spicer marcó en tiempo de descuento y le dio el triunfo al conjunto visitante.

Un presente irregular y lo que viene

Desde la inauguración de su estadio, Inter Miami todavía no logró ganar: empató ante Austin FC, New York Red Bulls y New England Revolution, y ahora sumó esta derrota en un contexto donde había tenido el partido controlado.

A pesar del tropiezo, el equipo se mantiene como escolta en la Conferencia Este con 19 puntos, por detrás de Nashville SC. Su próximo compromiso será ante Toronto FC, en busca de recuperar terreno y cortar la racha sin victorias.