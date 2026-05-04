Hamilton explicó cómo lo afectó el cruce con Colapinto en Miami

El arranque del Gran Premio de Miami dejó un episodio que condicionó el desarrollo de la carrera para Franco Colapinto y Lewis Hamilton. Ambos protagonizaron un leve contacto en las primeras vueltas que, si bien no los obligó a abandonar, sí impactó en el rendimiento de sus monoplazas.

Tras la competencia, el piloto argentino reconoció que el toque tuvo consecuencias en su auto: explicó que arrastró inconvenientes en la parte trasera derecha, lo que afectó su ritmo a lo largo de la prueba.

Desde Ferrari, Hamilton también hizo foco en ese incidente para justificar su rendimiento. El británico detalló que el contacto en la curva 11 le hizo perder cerca de medio segundo por vuelta, una diferencia considerable en términos competitivos. “No había mucho que pudiera hacer después de eso”, admitió.

El siete veces campeón del mundo también mencionó una largada complicada, marcada por un momento de tensión cuando Max Verstappen perdió momentáneamente el control de su auto. Hamilton debió esquivarlo para evitar un choque mayor, situación que fue aprovechada por Colapinto para ganar posiciones en los primeros metros.

Pese al impacto inicial, los comisarios de la Fórmula 1 analizaron la maniobra y concluyeron que se trató de un lance de carrera, por lo que no aplicaron sanciones a ninguno de los pilotos.