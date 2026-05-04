La selección argentina femenina empató ante Chile y jugará la semifinal en el Sudamericano Sub 17

La Selección Argentina femenina Sub 17 igualó 2-2 frente a Selección de Chile femenina Sub 17 en el cierre del Grupo A del Sudamericano Sub 17, disputado en Paraguay. El resultado, en una definición ajustada, le permitió a la Albiceleste quedarse con el primer puesto de la zona.

El partido comenzó cuesta arriba para Argentina: a los tres minutos, Antonella Martínez abrió el marcador para Chile con un remate potente. El gol tempranero obligó al equipo argentino a reacomodarse rápidamente en el campo.

En el complemento llegó la reacción. Josefina Galarza apareció tras una jugada aérea, controló y definió con precisión para dar vuelta el resultado momentáneamente y poner en ventaja al conjunto dirigido por Christian Meloni.

Sin embargo, sobre el final, Chile volvió a golpear: otra vez Martínez, con un disparo desde media distancia, selló el empate definitivo que mantuvo la incertidumbre hasta el último minuto.

Clasificación y lo que viene

Con este resultado, Argentina, Chile y Selección de Colombia femenina Sub 17 finalizaron con 8 puntos, pero la Albiceleste se quedó con el liderazgo por diferencia de gol en los cruces directos. Más atrás quedaron Selección de Paraguay femenina Sub 17 y Selección de Bolivia femenina Sub 17.

El empate le permitió a Argentina meterse en semifinales, instancia clave ya que los finalistas obtendrán su clasificación directa al Mundial. Además, el torneo otorga cuatro cupos para la Copa del Mundo que se disputará en Marruecos entre octubre y noviembre.

Camino y objetivo

El recorrido argentino incluyó un triunfo ante Paraguay (2-0), un empate con Colombia (1-1), una goleada frente a Bolivia (3-0) y este empate ante Chile. El equipo mostró solidez en distintas fases del juego y buscará sostener ese nivel en la etapa decisiva.

Más allá de los resultados, el certamen funciona como una plataforma clave para el desarrollo del fútbol femenino juvenil en la región, con el objetivo de proyectar nuevas figuras hacia la élite internacional.