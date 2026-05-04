La escandalosa pelea de Neymar con el hijo de Robinho en la práctica del Santos

La práctica del Santos FC tuvo un episodio de alta tensión este domingo en el CT Rei Pelé. Neymar protagonizó un cruce con el juvenil Robinho Júnior que escaló de una discusión a empujones e incluso un gesto antideportivo que generó malestar interno.

Según trascendió, todo comenzó durante un ejercicio entre jugadores que no sumaron minutos en el último partido. El joven habría encarado y superado al experimentado delantero en una jugada, lo que no cayó bien. Neymar le pidió que moderara su intensidad, pero la situación se desbordó: hubo intercambio verbal, contacto físico y una zancadilla que encendió el clima en el entrenamiento.

El episodio no quedó solo en la cancha. Desde el entorno del juvenil se habrían elevado quejas a la dirigencia del club por considerar desmedida la reacción. Sin embargo, el conflicto no pasó a mayores: antes de retirarse del predio, Neymar se acercó a dialogar con el futbolista y le pidió disculpas, lo que permitió descomprimir la situación y recomponer el vínculo.

El contexto tampoco es menor. Robinho Júnior, de apenas 18 años, es una de las promesas surgidas de las inferiores del club y viene sumando rodaje en el primer equipo, lo que lo posiciona como un activo importante a futuro. Su crecimiento convive con figuras consolidadas, en un escenario donde la competencia interna también genera roces.

Por el lado de Neymar, atraviesa una etapa de presión deportiva. A sus 34 años, busca recuperar su mejor versión tras una serie de lesiones que lo mantuvieron alejado de la continuidad. Además, su ausencia en la selección brasileña desde 2023 lo obliga a rendir al máximo para volver a ser considerado.

En ese marco, cada entrenamiento adquiere una relevancia especial. El cuerpo técnico, encabezado por Cuca, sigue de cerca su evolución física y futbolística, mientras el delantero apunta a sumar minutos y recuperar protagonismo tanto en el ámbito local como internacional.

El incidente, aunque aislado, refleja la exigencia y la tensión que se vive puertas adentro en un equipo que combina experiencia y juventud, con objetivos competitivos en el corto plazo.