Consumo en caída: menos plata en el bolsillo y un modelo que aprieta a la clase media

Por Juan Palos

La economía real no miente. Mientras algunos celebran números macro, en la calle la historia es otra. El consumo masivo en Argentina sigue en retroceso y no se trata de una percepción: los datos marcan una caída sostenida que refleja un problema mucho más profundo que una simple desaceleración.

En los primeros meses del año, las ventas en todos los canales registraron una baja interanual superior al 5%, un dato que desnuda el deterioro del poder adquisitivo. Y atención: esa caída pudo haber sido aún mayor si no fuera por compras anticipadas y movimientos especulativos que inflaron artificialmente los números en marzo.

Detrás de este fenómeno hay un cambio estructural que golpea de lleno a los hogares. Ya no se trata solo de inflación o precios altos, sino de cómo se redistribuye el ingreso dentro de las familias.

Hoy, más del 60% del salario se destina a servicios básicos, cuando años atrás ese porcentaje rondaba el 40%. La consecuencia es directa: queda cada vez menos dinero disponible para el consumo cotidiano. Y cuando se ajusta el bolsillo, lo primero que se recorta es el supermercado.

En este contexto, pensar en una baja de precios es, por ahora, una ilusión.

El sistema ya ajustó todo lo que podía ajustar. La competencia entre marcas, la presión de costos y la caída del consumo dejaron a muchas empresas sin margen. No hay espacio para que los precios bajen, aunque el consumidor lo necesite.

Algunas categorías sufren más que otras. Productos vinculados al petróleo, logística o transporte —como limpieza, lácteos o papel— enfrentan aumentos que el consumidor directamente rechaza. El resultado es previsible: menos ventas, márgenes negativos y un mercado cada vez más tensionado.

Pero el dato más interesante está en el comportamiento del consumidor.

El argentino cambió. Hoy compara, espera, analiza y compra solo cuando siente que es el momento adecuado. Se volvió selectivo, estratégico. Recorre menos locales, usa más plataformas digitales y prioriza el gasto. El consumo impulsivo quedó atrás.

Ese cambio también impacta en los comercios físicos, que ven caer el ticket promedio mientras crecen las ventas online. La presencialidad queda reservada para lo esencial, lo fresco, lo inmediato.

Ahora bien, hay una señal que debería encender todas las alarmas: el uso de la tarjeta de crédito para comprar alimentos y bienes básicos.

Financiar el consumo diario con crédito no es una solución, es una trampa. Las tasas, sumadas a la carga impositiva, convierten esa herramienta en una deuda difícil de sostener. La morosidad ya está creciendo y es un síntoma claro de que el sistema está al límite.

Frente a este panorama, el sector comercial busca reaccionar con promociones agresivas y eventos de descuentos para mover stock y reactivar ventas. Mayo será una prueba clave para medir si hay capacidad de recuperación o si la caída se profundiza.

Pero más allá de las estrategias comerciales, el problema es otro.

Sin ingreso disponible, no hay consumo posible. Y sin consumo, la economía real se enfría. Lo que hoy se presenta como una corrección puede terminar siendo un freno mucho más serio si no se revierte la pérdida de poder adquisitivo.

La pregunta ya no es si el consumo va a caer. La pregunta es cuánto más puede caer antes de que el impacto sea irreversible.

RESUMEN