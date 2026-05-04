El gesto de Maia Reficco al ver a Messi que explotó en redes

El Gran Premio de Miami dejó una postal que trascendió lo deportivo. Más allá del séptimo puesto de Franco Colapinto, un momento fuera de la pista se volvió viral: el cruce entre Maia Reficco y Lionel Messi en el paddock.

La artista, que viajó para acompañar al piloto durante el fin de semana, no pudo ocultar su sorpresa cuando se encontró cara a cara con el capitán argentino. Las cámaras captaron la secuencia completa: primero el asombro, luego la sonrisa y finalmente la clásica foto que selló el encuentro.

Messi había llegado al circuito junto a Antonela Roccuzzo y sus hijos —Thiago, Mateo y Ciro—, quienes recorrieron el lugar e incluso lucieron indumentaria de Mercedes. En ese contexto, también hubo tiempo para un saludo especial con Colapinto, en un gesto que reforzó el vínculo entre dos figuras del deporte argentino.

Minutos después, la propia Reficco compartió las imágenes en redes sociales. Con emojis que reflejaban nervios y felicidad, terminó de impulsar la viralización del momento, que rápidamente se convirtió en tendencia.

El encuentro también dejó una foto grupal entre Colapinto, su pareja y la familia Messi, además de un intercambio más cercano entre el piloto y su ídolo. “Fue un sueño hecho realidad”, expresó el joven corredor tras la carrera, todavía movilizado por la experiencia.

Si bien Reficco ya había coincidido con Messi años atrás en un evento privado, esta vez el impacto fue mayor. En aquella oportunidad, había confesado que los nervios no la dejaron reaccionar con naturalidad. Ahora, aunque más distendida, su gesto espontáneo volvió a demostrar que la admiración sigue intacta.