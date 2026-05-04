El campo argentino consolida su recuperación con cifras históricas en la cosecha gruesa

El sector agroindustrial argentino atraviesa un período de definiciones estratégicas con el inicio de la cosecha gruesa, marcando un ritmo de actividad que busca estabilizar las reservas de divisas del país. Durante el mes de abril, las empresas exportadoras liquidaron USD 2.495 millones, lo que representa una mejora del 23% respecto a marzo. Si bien esta cifra se sitúa un 1% por debajo de los registros de abril de 2025, el flujo de camiones con maíz y girasol hacia los puertos confirma el dinamismo de la campaña actual.

De acuerdo con el último reporte de CIARA-CEC, el acumulado de los primeros cuatro meses del año alcanza los USD 7.667 millones, reflejando una caída interanual del 11%. Esta diferencia se explica, en parte, por el adelantamiento de exportaciones ocurrido a finales de 2025 tras la quita temporal de retenciones, un fenómeno que alteró la estacionalidad habitual de las liquidaciones.

En este escenario, el girasol se posiciona como el gran protagonista del ciclo 2025/26. Con una superficie de 3,1 millones de hectáreas, la mayor en un cuarto de siglo, la producción estimada por el sector privado es de 6,6 millones de toneladas. No obstante, las proyecciones oficiales de la Secretaría de Agricultura son aún más optimistas y anticipan que se podrían superar los 7 millones de toneladas, estableciendo un nuevo récord histórico. A nivel global, Argentina ha recuperado terreno y ya concentra el 13% de la producción mundial de semillas de girasol, beneficiada por precios internacionales del aceite que promediaron los USD 1.300 por tonelada.

Por su parte, el maíz mantiene un desempeño excepcional con embarques que superaron los 10,3 millones de toneladas entre marzo y abril, superando ampliamente los promedios de los últimos cinco años. A pesar de que el déficit hídrico del verano limitó parcialmente el potencial de la soja y el maíz, la región se encamina a una producción conjunta récord de 36,5 millones de toneladas, superando la marca histórica de la campaña 2017/18.

Hacia el futuro cercano, las perspectivas son favorables. La Bolsa de Comercio de Rosario estima que la liquidación total de divisas para este 2026 ascenderá a USD 35.375 millones. Solo entre abril y diciembre, se espera el ingreso de USD 29.600 millones, liderados por el complejo sojero y el maíz. Sin embargo, el sector observa con cautela el incremento en los costos de producción, impulsado por la suba del petróleo y los fertilizantes ante las tensiones geopolíticas globales, lo que podría condicionar la rentabilidad final de los productores.