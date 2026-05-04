Oriana Sabatini presentó su novela y deslumbró en la Feria del Libro

Oriana Sabatini fue una de las grandes protagonistas en la Feria del Libro de Buenos Aires, donde presentó su novela Podría quedarme acá ante una multitud de lectores. Durante la jornada, no solo habló sobre su obra, sino que también dedicó tiempo a firmar ejemplares y sacarse fotos con quienes se acercaron a compartir el momento.

Para la ocasión, apostó por un look elegante y minimalista: lució un blazer negro de líneas rectas sobre un top ajustado del mismo tono, acompañado por un pantalón de vestir de tiro alto con finas rayas verticales. El toque distintivo lo aportó una faja blanca que generó contraste, junto con zapatos clásicos negros y uñas oscuras. Completó el estilismo con el cabello recogido hacia atrás y un maquillaje natural.

El libro ya se posiciona como un éxito: agotó su preventa en poco tiempo y continúa generando una fuerte demanda, consolidándose como uno de los lanzamientos más destacados del evento.