Marta Fort contó cuántos dólares gasta por noche en los boliches de Miami

Marta Fort disfrutó de unos días en Miami junto a Federico Bal y sorprendió con una confesión sobre sus gastos en la noche de la ciudad. Durante una salida que luego se reflejó en el programa Resto del mundo (eltrece), la influencer reveló cifras que dejaron a su compañero sin palabras.

La charla surgió luego de que contara una anécdota: estuvo a punto de gastar casi 11 mil dólares por error al momento de pagar con tarjeta. A partir de eso, Bal le preguntó cuánto suele destinar en una salida nocturna. “Ayer gasté tres mil, me abaraté un poco”, respondió, en referencia a unos 3000 dólares.

Si bien la cifra generó sorpresa inicial, el conductor relativizó el monto considerando el estilo de vida de la joven. La escena rápidamente se volvió uno de los momentos más comentados del programa.

Nuevo desafío profesional

En paralelo a sus viajes, Marta también atraviesa un gran momento laboral. Recientemente anunció que se sumará a un proyecto de streaming en Blender junto a José María Listorti, un paso que marca su desembarco formal en el mundo del entretenimiento digital.

La influencer expresó su entusiasmo por esta nueva etapa, en la que busca consolidarse profesionalmente y ganar experiencia frente a cámara. Hasta ahora, había tenido participaciones esporádicas, pero este proyecto representa su primera apuesta sostenida.

Moda, viajes y exposición

Además de su incursión en el streaming, Marta Fort continúa vinculada al mundo de la moda y las redes sociales. En los últimos meses participó de distintos eventos y campañas, posicionándose como una figura en crecimiento dentro del ambiente.

Uno de sus looks más destacados fue en los Premios Martín Fierro de la Moda, donde estuvo nominada y lució un vestido blanco con detalles brillantes, consolidando su presencia en el circuito fashion.

Entre viajes, exposiciones públicas y nuevos proyectos, la hija de Ricardo Fort continúa construyendo su propio camino con un perfil cada vez más visible.