Qué dijo la exnovia de Valentino López sobre Wanda Nara como suegra

La ex pareja de Valentino López volvió a quedar en el centro de la escena tras viralizarse un video en redes donde habla sin filtro sobre su vínculo con Wanda Nara.

Carola Sánchez Aloe, quien mantuvo una relación con el hijo de la empresaria durante más de un año hasta su separación a comienzos de 2026, sorprendió al referirse con mucho afecto a quien fue su suegra.

“Wanda es un amor, como suegra y como madre. Es una genia”, expresó cuando le preguntaron cómo era el trato entre ellas. Además, destacó la cercanía que lograron construir: contó que siempre tuvieron buena relación, que compartían momentos juntas —como salidas a comer sushi— y que nunca percibió actitudes de celos.

El momento que más repercusión generó fue cuando le consultaron qué le diría hoy a Wanda. “Que la amo y que la extraño. A ella y a todos, a Nora, a los hermanos…”, respondió, dejando en claro el vínculo afectivo que aún mantiene con la familia.

Distinta fue su postura al hablar de su ex. Al ser consultada por Valentino, fue tajante: “Todo bien con él, pero ya está”, marcando un cierre definitivo en la relación.