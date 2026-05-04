Luego de un mal principio de año. la actividad económica comienza a mostrar signos de recuperación

Tras el retroceso registrado en febrero, la economía argentina comenzó a mostrar señales de una recuperación selectiva durante el tercer mes del año. El ministro de Economía, Luis Caputo, ratificó que la actividad ha iniciado un proceso de repunte, apoyado principalmente en la recaudación fiscal y la reactivación de sectores que venían rezagados, como la industria manufacturera.

De acuerdo con diversos informes privados, marzo cerró con indicadores mayoritariamente positivos. El Índice Líder de Actividad reportó un incremento mensual del 0,9%, impulsado de manera decisiva por el frente externo y la producción industrial. En este sentido, la siderurgia logró revertir su tendencia negativa, mientras que el procesamiento de oleaginosas alcanzó cifras destacadas, reflejando un procesamiento récord de girasol que se mantiene desde finales del año pasado.

El sector automotriz también realizó un aporte significativo al crecimiento. La producción de vehículos aumentó un 5,5%, acompañada por un alza en las ventas a concesionarios y el patentamiento de maquinaria agrícola. No obstante, la fisonomía de este crecimiento es heterogénea. Mientras que la industria energo-intensiva y el complejo exportador muestran un dinamismo renovado —con las exportaciones de bienes creciendo un 21,8%—, la demanda interna parece no haber recibido aún el impacto del rebote.

El consumo privado y el crédito a las familias continúan en un terreno delicado. Los relevamientos advierten que la confianza del consumidor descendió un 5,3%, mientras que los préstamos al sector privado se mantuvieron a la baja. Esta dualidad evidencia que el motor de la economía está funcionando actualmente por la vía de la exportación, especialmente en los complejos de maíz y girasol, que lograron los volúmenes más altos para un mes de marzo desde que hay registros.

Por otro lado, la construcción presenta un escenario de luces y sombras. Aunque indicadores como el índice Construya mostraron mejoras, la actividad general del rubro retrocedió levemente. El Gobierno confía en que la licitación de rutas nacionales e infraestructura vial sea el catalizador necesario para este sector hacia mitad de año. La estrategia oficial contempla poner en obra unos 9.000 kilómetros de corredores viales, sumado a nuevos procesos de financiamiento internacional. Sin embargo, desde el ámbito privado señalan con cautela que la obra pública representa solo el 30% de la actividad total, por lo que el éxito del plan dependerá de la recuperación de la inversión privada y de las precisiones sobre el esquema de concesiones.