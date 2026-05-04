Calma en el mercado cambiario: la liquidación del agro fortalece la posición del Banco Central

El escenario cambiario argentino inicia el quinto mes del año bajo una notable estabilidad, consolidada tras un cierre de abril marcado por una fuerte oferta de divisas. En la última jornada hábil previa al inicio de mayo, el dólar mayorista profundizó su tendencia bajista al situarse en los $1.391 por unidad, lo que representa un retroceso del 0,9% en una sola sesión. Esta cifra cobra mayor relevancia al observar que el tipo de cambio se mantiene un 22,4% por debajo del techo de las bandas fijadas por la autoridad monetaria, alejando, por el momento, cualquier presión devaluatoria inmediata.

La dinámica del mercado mayorista durante abril arrojó una caída acumulada de $64, un descenso del 4,4% que contrasta con el comportamiento de los tipos de cambio financieros. En el segmento minorista, el dólar cerró en torno a los $1.410, mientras que las variantes bursátiles como el MEP y el Contado con Liquidación orbitaron los $1.439 y $1.497 respectivamente. A pesar de esta calma nominal, el contexto inflacionario sigue erosionando la competitividad de la moneda; con un alza de precios que ronda el 9% en lo que va del año, el atraso del tipo de cambio real se estima en un 16%.

El principal pilar de esta quietud financiera ha sido el desempeño exportador. Durante abril, la oferta privada de dólares ascendió a u$s10.297 millones, un incremento del 30% respecto al mes anterior. Esta afluencia permitió que el Banco Central absorbiera u$s2.769 millones en el mercado, alcanzando su mayor nivel de compras mensuales desde abril de 2024. Gracias a este flujo constante, la entidad ya ha cumplido con más del 70% de la meta anual de acumulación de reservas pactada con el Fondo Monetario Internacional.

Hacia adelante, el panorama se presenta despejado para el corto plazo, sustentado en el superávit energético y las emisiones de deuda corporativa que refuerzan la liquidez. Las reservas brutas finalizaron el mes en u$s44.483 millones, aunque analistas privados advierten sobre la volatilidad de las reservas netas debido a compromisos financieros previstos para los próximos años. El gran desafío para el equipo económico radicará en el segundo semestre, período donde la oferta estacional suele disminuir. Por ahora, los contratos de dólar futuro sugieren que los inversores confían en la continuidad del esquema de bandas cambiarias, transitando un clima de previsibilidad inusual para la economía local.