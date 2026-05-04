Brote de hantavirus en un crucero

El cardiólogo Jorge Tartaglione analizó el brote de Hantavirus detectado a bordo del crucero MV Hondius, que ya provocó al menos tres muertes durante su travesía desde Ushuaia hacia Islas Canarias.

La embarcación, con unos 170 pasajeros y 70 tripulantes, se encuentra actualmente frente a Cabo Verde, mientras crece la preocupación sanitaria. En diálogo televisivo, el especialista advirtió sobre la gravedad del cuadro: recordó antecedentes en el país y explicó que se trata de una enfermedad viral transmitida por roedores, especialmente el ratón colilargo, a través de secreciones que pueden quedar en el aire e ingresar al organismo por inhalación.

Alerta sanitaria y posibles contagios

El episodio encendió alarmas tanto a nivel local como internacional. Además de los fallecidos, se registraron varios casos sospechosos y al menos un paciente permanece en estado crítico. La Organización Mundial de la Salud sigue de cerca la situación y colabora con las autoridades sanitarias.

Tartaglione subrayó un punto clave: la variante Andes del virus, presente en el sur argentino, es la única con capacidad de transmisión entre personas. En ese sentido, advirtió que un entorno cerrado como un barco incrementa considerablemente el riesgo de propagación.

Cómo pudo originarse el brote

Sobre el posible origen, el médico planteó dos hipótesis: la presencia de roedores que hayan subido a la embarcación en el puerto, o el embarque de una persona previamente infectada que luego contagió a otros pasajeros.

La empresa operadora, Oceanwide Expeditions, informó que se trabaja en la repatriación de algunos afectados, mientras que otros continúan aislados a bordo bajo supervisión médica. Las autoridades locales aún evalúan las condiciones para autorizar desembarcos.

Prevención y situación en Argentina

El especialista remarcó que en Argentina existe vigilancia epidemiológica activa, especialmente en regiones del sur donde circula el virus. Aclaró, sin embargo, que el riesgo no es homogéneo en todo el país.

En cuanto a la prevención, fue contundente: no existe vacuna contra el hantavirus, por lo que las medidas clave son evitar el contacto con roedores, ventilar espacios cerrados antes de ingresar, sellar accesos y realizar limpieza con desinfectantes adecuados.

También recomendó estar atentos a síntomas iniciales —como fiebre, tos o malestar general—, ya que la enfermedad puede evolucionar rápidamente hacia cuadros graves.

Llamado a la conciencia sanitaria

Finalmente, Tartaglione aprovechó para alertar sobre la baja en los niveles de vacunación en Argentina. Si bien el hantavirus no cuenta con inmunización, remarcó la importancia de cumplir con el calendario oficial para prevenir otras enfermedades evitables, especialmente en niños.

El brote en el Atlántico expone los desafíos de control sanitario en entornos cerrados y refuerza la necesidad de prevención y respuesta rápida ante enfermedades infecciosas.