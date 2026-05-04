Cuánta agua hay que beber por día

Mantener una hidratación adecuada es clave para el correcto funcionamiento del organismo, aunque no existe una cantidad única de agua válida para todas las personas. Las necesidades varían según el sexo, la actividad física, el estado de salud y el clima.

De acuerdo con instituciones como la Mayo Clinic y la National Academy of Medicine, los hombres adultos deberían ingerir alrededor de 3,7 litros diarios y las mujeres unos 2,7 litros, considerando tanto bebidas como el agua contenida en los alimentos. Estos valores pueden aumentar en situaciones como el ejercicio, el calor, el embarazo o ciertas condiciones médicas.

El clásico consejo de beber “ocho vasos de agua al día” quedó desactualizado. Las recomendaciones actuales hablan de aproximadamente 15,5 vasos para hombres y 11,5 para mujeres, aunque siempre deben ajustarse al contexto individual. Además, expertos advierten que una pérdida de apenas el 1% de agua corporal ya puede afectar la concentración y el estado de ánimo.

Factores que influyen en la hidratación

El ejercicio intenso, las altas temperaturas y la humedad elevan la necesidad de líquidos debido a la mayor sudoración. También situaciones como fiebre, vómitos o diarrea requieren aumentar la ingesta. En paralelo, alimentos con alto contenido de agua —como frutas y verduras— pueden aportar hasta un 20% del total diario.

No todas las bebidas son equivalentes: el exceso de café, bebidas azucaradas o alcohol no favorece una hidratación adecuada. En cuanto a las bebidas con electrolitos, solo son necesarias en esfuerzos prolongados o condiciones extremas, no en la rutina diaria.

Cómo saber si estás bien hidratado

El cuerpo ofrece señales claras. Una orina de color claro o amarillo pálido y la ausencia de sed frecuente indican una hidratación adecuada. Por el contrario, un color más oscuro es una señal de alerta.

Aunque es poco común, también existe el exceso: beber agua en exceso puede provocar hiponatremia (bajo sodio en sangre), especialmente en deportistas de resistencia.

La clave: equilibrio y atención al cuerpo

Los especialistas coinciden en que la hidratación debe adaptarse a cada persona y situación, priorizando el consumo regular de líquidos antes, durante y después de la actividad física.

En definitiva, mantener una buena hidratación es esencial para la energía, el rendimiento físico y el funcionamiento del cerebro y los órganos, por lo que prestar atención a las señales del cuerpo resulta fundamental para sostener la salud a largo plazo.