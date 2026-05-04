María Corina Machado exigió cambios en el CNE para habilitar elecciones libres en Venezuela

La líder opositora venezolana María Corina Machado volvió a exigir la renovación “urgente” del Consejo Nacional Electoral (CNE) y planteó una serie de condiciones para avanzar hacia un proceso electoral en el país.

Durante una presentación en Washington, sostuvo que el esquema actual no ofrece garantías ni genera confianza, por lo que consideró imprescindible una reestructuración profunda del organismo antes de cualquier convocatoria a elecciones. En ese sentido, remarcó que el nuevo ente electoral debe estar integrado por autoridades independientes, sin vínculos partidarios y con credibilidad pública.

Entre los puntos centrales, la dirigente subrayó la necesidad de actualizar el padrón electoral para permitir la participación de millones de venezolanos dentro y fuera del país. También insistió en la importancia de contar con observación internacional calificada durante todo el proceso, con el objetivo de asegurar transparencia.

Más allá de lo técnico, Machado puso el foco en condiciones políticas previas. Señaló como indispensables el fin de las estructuras represivas, la liberación de presos políticos —que, según afirmó, superan los 500— y el respeto a derechos básicos como la libertad de expresión.

En paralelo, impulsó una serie de manifestaciones en distintas ciudades del mundo para visibilizar la situación venezolana y reforzar la presión internacional. Según explicó, el objetivo es amplificar el reclamo por garantías democráticas y acompañar a los sectores que denuncian persecución.

Consultada sobre su posible regreso al país, evitó dar precisiones, aunque aseguró que será “muy pronto”.

Las declaraciones se dan en un contexto donde el debate electoral no ocupa el centro de la agenda interna, mientras sectores opositores insisten en que sin cambios estructurales no es posible avanzar hacia elecciones libres. En ese escenario, Machado reafirmó su postura: cualquier proceso electoral deberá estar respaldado por reformas profundas que garanticen legitimidad y participación real.