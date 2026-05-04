Cuánto cuesta el outfit de Maia Reficco en su paso por la F1 con Colapinto

Tras confirmar públicamente su relación con Franco Colapinto, la presencia de Maia Reficco comenzó a ganar protagonismo no solo en redes sociales, sino también dentro del ambiente de la Fórmula 1. Durante el Gran Premio de Miami, la artista acompañó al piloto de Alpine y se convirtió en una de las figuras más comentadas del paddock.

Más allá de su rol como acompañante del corredor argentino, Reficco captó la atención por el estilismo que eligió para la jornada. En un entorno repleto de celebridades —entre ellas Lionel Messi, Antonela Roccuzzo y Juan Martín del Potro— logró destacarse con un look fresco, alineado con el clima de Miami y las tendencias actuales.

La actriz optó por un vestido liviano de base blanca con lunares negros, de silueta suelta y caída natural, que combinó comodidad y elegancia. El diseño, confeccionado en una mezcla de seda y algodón, presentaba breteles finos, escote delicado y un largo por encima de la rodilla, lo que reforzó un estilo juvenil y descontracturado, ideal para una jornada extensa dentro del circuito.

Completó el outfit con anteojos de sol oscuros, una cartera negra y accesorios discretos, además de un peinado suelto que acompañó la estética relajada. El conjunto fue rápidamente celebrado por especialistas en moda y seguidores en redes, que destacaron la elección como una de las más acertadas del fin de semana.

En cuanto al valor de la prenda, el vestido tiene un precio cercano a los 445 dólares, según tiendas oficiales de la marca, lo que lo posiciona dentro de un segmento accesible dentro del universo fashion de alto perfil que suele verse en este tipo de eventos.

La aparición de Reficco en Miami no solo reforzó su vínculo con Colapinto ante el público, sino que también consolidó su perfil como referente emergente de estilo. En un evento donde conviven deporte, espectáculo y moda, su look logró instalarse como tendencia y confirmar que su presencia ya trasciende lo anecdótico para convertirse en parte del show.