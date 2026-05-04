Tensión máxima en Ormuz: EE.UU. despliega su poder naval y desafía el pulso estratégico de Irán

En un movimiento que eleva la presión en uno de los puntos más sensibles del comercio mundial, destructores lanzamisiles de la Armada de Estados Unidos ingresaron este lunes al Golfo Pérsico tras atravesar el estratégico estrecho de Ormuz. La operación forma parte de un esquema de escolta naval impulsado por el presidente Donald Trump, en medio de un conflicto que ya lleva más de dos meses y mantiene en vilo al comercio internacional.

El despliegue, coordinado por el Comando Central de Estados Unidos, se inscribe dentro de la iniciativa denominada “Proyecto Libertad”, cuyo objetivo es restablecer la circulación de buques comerciales afectada por el bloqueo iraní. Según fuentes oficiales, dos embarcaciones mercantes con bandera estadounidense lograron cruzar el estrecho sin incidentes y continúan su ruta bajo condiciones de seguridad reforzada.

La operación contempla un fuerte despliegue militar que incluye más de 100 aeronaves, unos 15.000 efectivos y una flota de buques equipados con misiles guiados. Sin embargo, persisten interrogantes sobre el alcance concreto de la protección que recibirán los barcos civiles en una zona donde el riesgo sigue siendo elevado.

La tensión no tardó en escalar. Poco después del anuncio, Emiratos Árabes Unidos activó una alerta por misiles —la primera desde el alto el fuego de abril— y pidió a la población buscar refugio. En paralelo, autoridades del país denunciaron un ataque con drones contra un petrolero vinculado a su principal compañía energética mientras navegaba por el estrecho.

Desde Irán surgieron versiones contrapuestas. Medios locales aseguraron que fuerzas iraníes habían atacado un buque estadounidense por supuestas violaciones a normas marítimas. No obstante, el mando militar norteamericano rechazó esa versión y afirmó que ninguna de sus embarcaciones resultó alcanzada.

El cruce de acusaciones vino acompañado de advertencias directas. El alto mando iraní, representado por el general Ali Abdollahi, sostuvo que cualquier presencia militar extranjera en la zona será considerada una amenaza y, en consecuencia, respondida. Además, Teherán exige que todas las embarcaciones coordinen su tránsito con sus autoridades.

En el ámbito comercial, la preocupación también crece. Desde el Consejo Marítimo Báltico e Internacional (BIMCO) advirtieron sobre la falta de lineamientos claros para la navegación en la zona y alertaron sobre el riesgo de una nueva escalada si la situación no se encauza.

Por su parte, el Centro Conjunto de Información Marítima recomendó a los buques utilizar rutas cercanas a Omán, donde se estableció un corredor de seguridad. Aun así, remarcó que operar fuera de las vías habituales implica un peligro extremo debido a la posible presencia de minas sin neutralizar.

El trasfondo del conflicto es clave: el control del estrecho de Ormuz le permite a Irán ejercer presión sobre una arteria vital por la que circula gran parte del petróleo y gas del mundo. Esta ventaja estratégica le otorga capacidad para impactar en la economía global, incluso frente a adversarios con mayor poder militar.

Mientras tanto, la Casa Blanca intensifica su presión en un contexto político interno exigente, con elecciones legislativas en el horizonte y la promesa de reducir los costos energéticos. Desde abril, el bloqueo naval ya obligó a decenas de buques a modificar su ruta y generó un cuello de botella en las exportaciones iraníes.

Las negociaciones siguen sin avances concretos. Teherán presentó una propuesta integral que incluye el levantamiento de sanciones y la retirada de fuerzas extranjeras, pero desde Washington mantienen dudas sobre su viabilidad. En este escenario, el estrecho de Ormuz vuelve a convertirse en el epicentro de una disputa con impacto global.