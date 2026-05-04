Pullaro activa agenda productiva: gabinete en Rosario y misión minera clave en San Juan

El gobernador de Maximiliano Pullaro encabezará este lunes una nueva reunión de gabinete en la ciudad de Rosario, en un encuentro que tendrá como eje principal el avance de obras estratégicas vinculadas a la infraestructura portuaria.

Durante la reunión, el mandatario provincial espera recibir un informe detallado del ministro Lisandro Enrico, centrado en las intervenciones que se llevan adelante en los accesos a los puertos santafesinos, un punto clave para mejorar la logística y la competitividad de la producción.

Pero la agenda del gobernador no se limita al plano local. Hacia el final de la semana, Pullaro viajará a San Juan para participar de una nueva edición de la Expo San Juan Minera, uno de los eventos más importantes del país en materia minera.

En ese marco, el gobernador firmará un acuerdo de cooperación con su par sanjuanino, acompañado por el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, y una comitiva integrada por unos veinte empresarios santafesinos que asistirán a la exposición.

La participación de Santa Fe en la muestra forma parte de una estrategia más amplia orientada a potenciar el crecimiento económico a partir del desarrollo productivo. Desde el gobierno provincial destacan que este tipo de encuentros permiten acceder a innovaciones tecnológicas, fortalecer vínculos comerciales y abrir nuevas oportunidades para el entramado industrial.

La actividad se desarrollará entre el 6 y el 8 de mayo en el Estadio del Bicentenario, un predio con capacidad para más de 35 mil personas. Allí, Santa Fe buscará posicionarse en el ecosistema minero nacional mediante la firma de un convenio que apunta a fortalecer la cadena de proveedores, promover la capacitación y fomentar el intercambio tecnológico en sectores como minería, producción y turismo.

La Expo San Juan Minera, que se realiza desde 2006, se consolidó como un espacio central para la toma de decisiones dentro del sector. Durante tres días, reúne a empresas operadoras, proveedores, inversores, representantes gubernamentales y actores de la comunidad, en un ámbito donde se delinean tendencias y se generan alianzas estratégicas.

En esta edición, el evento contará con 380 stands, más de 40 compañías con operaciones en la región y alrededor de 500 empresas proveedoras de servicios, además de delegaciones internacionales provenientes de unos veinte países.

Con esta doble agenda —gestión interna e inserción en el escenario productivo nacional—, el gobierno santafesino busca consolidar su perfil de articulación económica y posicionar a la provincia en sectores clave para el desarrollo futuro.