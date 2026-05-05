Consumo fragmentado y recuperación desigual: las múltiples caras de la economía argentina

Persisten fuertes diferencias entre sectores dinámicos y actividades rezagadas dentro de la economía

El consumo masivo continúa en caída, afectado por la pérdida del poder adquisitivo

El aumento del gasto en servicios esenciales reduce el margen para otros consumos

El endeudamiento de los hogares se incrementa y condiciona la capacidad de gasto

Los bienes durables muestran crecimiento impulsado por el crédito y la financiación

Se profundizan las brechas regionales y los cambios en los canales de consumo

La dinámica reciente del consumo en la Argentina refleja un escenario atravesado por contrastes profundos, donde la heterogeneidad sectorial y regional se consolida como uno de los rasgos dominantes del presente económico. Lejos de una recuperación homogénea, los indicadores muestran que la reactivación avanza a distintas velocidades y con impactos dispares, tanto en la estructura productiva como en los hábitos de gasto de los hogares.

Mientras algunos sectores como la minería, el agro y la energía mantienen niveles de actividad sostenidos, otros rubros clave como la industria, el comercio y la construcción continúan rezagados. Esta dualidad también se replica en el comportamiento del consumo, donde conviven señales de dinamismo en ciertos segmentos con caídas persistentes en otros, especialmente en los bienes de consumo masivo.

Uno de los factores centrales que explica esta situación es la pérdida del poder adquisitivo. Los ingresos registrados del sector privado evidencian una caída interanual significativa, en un contexto donde las negociaciones salariales no logran compensar el avance de los precios. Esta tendencia se arrastra desde mediados de 2025, consolidando un deterioro sostenido en los ingresos reales de amplios sectores de trabajadores.

Frente a esta situación, muchas familias han debido recurrir a sus ahorros para sostener el consumo cotidiano. Los datos disponibles muestran que una proporción considerable de los hogares utiliza recursos previamente acumulados para cubrir gastos corrientes, lo que configura un proceso de descapitalización que limita la capacidad de recuperación futura.

A este cuadro se suma el impacto creciente de las tarifas de servicios públicos. En los últimos años, los gastos esenciales han ganado peso dentro del presupuesto familiar, desplazando otras formas de consumo. La proporción del ingreso destinada a estos servicios ha aumentado de manera sostenida, reflejando un cambio estructural en la composición del gasto que reduce el margen disponible para bienes no esenciales.

Este fenómeno podría profundizarse en los próximos meses, dado que aún persisten ajustes pendientes en materia tarifaria, especialmente en áreas urbanas de alta densidad. En particular, el transporte aparece como uno de los segmentos con mayor atraso relativo, lo que anticipa nuevas presiones sobre los ingresos familiares.

Otro elemento que condiciona el consumo es el creciente nivel de endeudamiento de los hogares. A diferencia de etapas anteriores, el contexto actual presenta tasas de interés que superan la inflación, lo que implica un aumento real de las deudas. La carga financiera sobre los ingresos ha crecido de manera significativa, restringiendo aún más la capacidad de gasto.

Pese a este escenario, desde el Gobierno mantienen expectativas de una mejora gradual impulsada por la desaceleración inflacionaria y la expansión del crédito. La estrategia oficial apunta a recomponer el consumo mediante la inyección de liquidez y el acceso a financiamiento en condiciones más favorables, aunque los resultados todavía se presentan incipientes.

En términos agregados, los indicadores recientes muestran una leve contracción del consumo, aunque con fuertes disparidades internas. Los bienes de consumo masivo continúan exhibiendo caídas interanuales, consolidando una tendencia negativa en el primer trimestre. En contraste, los bienes durables registran un desempeño positivo, impulsado en gran medida por la recuperación del crédito y la mayor oferta disponible.

Este comportamiento divergente se observa con claridad en el mercado automotor y de motovehículos, donde los niveles de patentamiento alcanzan cifras destacadas, incluso récord en algunos casos. La accesibilidad al financiamiento y la expectativa de estabilidad de precios parecen haber incentivado decisiones de compra en estos segmentos.

Finalmente, el mapa del consumo también presenta marcadas diferencias regionales. Provincias vinculadas a desarrollos energéticos muestran niveles de crecimiento muy superiores al promedio, impulsadas por mayores ingresos y dinamismo económico. En contraste, áreas urbanas tradicionales enfrentan caídas en las ventas, reflejando un contexto más restrictivo.

A su vez, los canales de comercialización evidencian transformaciones relevantes. Mientras los formatos tradicionales como supermercados y mayoristas registran retrocesos, el comercio electrónico continúa expandiéndose, consolidando un cambio en los hábitos de compra que se profundiza año tras año.

En este contexto, la evolución del consumo aparece como uno de los principales termómetros de la economía real, revelando no sólo el impacto de las políticas macroeconómicas sino también las tensiones sociales derivadas de una recuperación que, al menos por ahora, no alcanza a todos por igual.