Recaudación en retroceso: señales de desaceleración en la caída y presión sobre las provincias

La recaudación tributaria volvió a caer en abril, aunque a un ritmo más moderado

El IVA y Ganancias muestran bajas reales, pero menores a las registradas a comienzos de año

El consumo debilitado continúa afectando los ingresos fiscales nacionales

Las transferencias a provincias acumulan varias caídas interanuales consecutivas

Algunos impuestos específicos crecen, pero no logran compensar las bajas generales

La desaceleración en la caída no alcanza para revertir el escenario de fragilidad fiscal

La evolución de los ingresos tributarios durante abril volvió a reflejar las dificultades que atraviesa la economía argentina, aunque con un matiz que introduce cierta moderación en la tendencia negativa de los últimos meses. A la espera de los datos oficiales, los envíos de fondos de coparticipación a las provincias permiten anticipar un escenario de caída interanual en la recaudación, aunque con una desaceleración en el ritmo de contracción.

Los denominados fondos automáticos, que constituyen una de las principales fuentes de financiamiento para las jurisdicciones subnacionales, registraron en abril una baja real del 3,3%. Se trata de la cuarta caída consecutiva, pero con una magnitud menor en comparación con los meses previos, cuando el deterioro había sido más pronunciado. Este comportamiento responde, en gran medida, a la dinámica de los dos impuestos más relevantes dentro del esquema tributario: el IVA y el Impuesto a las Ganancias.

Ambos tributos, que explican cerca del 90% de la masa coparticipable, mostraron retrocesos en términos reales, aunque también evidenciaron una moderación respecto de períodos anteriores. En el caso del IVA, la caída se ubicó en torno al 3,3%, lo que representa un cambio significativo frente a los descensos de dos dígitos registrados a comienzos de año. Ganancias, por su parte, presentó una baja del 2,5%, consolidando una tendencia de debilidad asociada al menor nivel de actividad y a la reducción de ingresos reales.

El comportamiento del IVA resulta particularmente relevante, dado su estrecho vínculo con el consumo. Parte de la explicación de la menor caída radica en cuestiones técnicas vinculadas a la base de comparación, especialmente tras la normalización de ciertos mecanismos que habían alterado la recaudación en el año previo. Sin embargo, incluso descontando esos efectos, persiste una contracción que refleja el enfriamiento de la demanda interna.

En conjunto, la recaudación de estos dos impuestos habría registrado una baja cercana al 2,9% interanual en términos reales, lo que confirma que, si bien el ritmo de caída se atenúa, el sistema tributario continúa mostrando señales de debilidad. A esto se suma el desempeño de otros gravámenes, como los Impuestos Internos, que experimentaron una caída mucho más pronunciada, cercana al 20%, evidenciando el impacto de la menor actividad en sectores específicos.

El efecto de esta dinámica se traslada de manera directa a las finanzas provinciales. Durante abril, las transferencias automáticas alcanzaron los $5,58 billones, pero en términos reales implicaron una contracción respecto del mismo mes del año anterior. A pesar de una mejora en la comparación mensual, la tendencia interanual negativa se mantiene, acumulando varias caídas consecutivas en los últimos meses.

Dentro de estas transferencias, la coparticipación pura, compuesta principalmente por los recursos provenientes de los impuestos nacionales, representó la mayor parte de los envíos. Su disminución estuvo explicada por el retroceso en la recaudación de los principales tributos, lo que limita la capacidad de las provincias para sostener sus niveles de gasto en un contexto de creciente demanda de servicios públicos.

Por otro lado, los fondos correspondientes a leyes y regímenes especiales también registraron una baja, aunque con comportamientos heterogéneos en su interior. Mientras algunos componentes, como el impuesto a los combustibles y el monotributo, mostraron incrementos significativos, otros, como Bienes Personales y determinados regímenes específicos, evidenciaron caídas que terminaron predominando en el resultado final.

Las transferencias asociadas a la compensación del consenso fiscal tampoco lograron revertir la tendencia, registrando una disminución en términos reales. Este conjunto de factores configura un panorama complejo para las provincias, que dependen en gran medida de estos recursos para financiar sus presupuestos.

En este contexto, la evolución de la recaudación se consolida como un indicador clave para evaluar la marcha de la economía. Si bien la desaceleración en la caída puede interpretarse como una señal incipiente de estabilización, el nivel general de los ingresos continúa condicionado por un entorno de bajo dinamismo, lo que plantea desafíos tanto para la política fiscal como para la sostenibilidad de las cuentas públicas en los distintos niveles del Estado.