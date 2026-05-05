El Gobierno reglamentó un capítulo de la Reforma Laboral

El Gobierno reglamentó un régimen para incentivar la formalización laboral

Se estableció una reducción de contribuciones patronales por cuatro años

El beneficio alcanza a nuevas relaciones laborales registradas en un período محدد

Las empresas podrán incluir hasta el 80% de su nómina bajo el esquema

El régimen apunta a trabajadores sin empleo formal reciente o monotributistas

La medida busca reducir la informalidad sin desfinanciar la seguridad social

En un contexto de búsqueda de reactivación del mercado laboral, el Gobierno nacional avanzó con la reglamentación del Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), una de las piezas centrales incluidas en la reforma laboral. La medida, oficializada mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial, apunta a reducir la carga tributaria sobre los empleadores con el objetivo de estimular la generación de empleo registrado.

El esquema establece una reducción de las contribuciones patronales durante un período de cuatro años para aquellas empresas que incorporen trabajadores no registrados. La iniciativa se inscribe dentro de una estrategia más amplia orientada a disminuir los costos laborales y facilitar el ingreso de trabajadores al sistema formal, en un mercado caracterizado por altos niveles de informalidad.

De acuerdo con la reglamentación, el beneficio alcanzará a las nuevas relaciones laborales que se inicien y registren dentro de un período específico, comprendido entre mayo de 2026 y abril de 2027. Este plazo delimita el universo de incorporaciones que podrán acceder a las condiciones diferenciales previstas por el régimen, lo que introduce un incentivo temporal para la regularización de personal.

El alcance del RIFL también contempla a empleadores que hayan adquirido su condición de tales a partir de diciembre de 2025, permitiéndoles incluir dentro del esquema hasta un 80% de su nómina de trabajadores, siempre que se cumplan los requisitos establecidos. Esta flexibilidad busca ampliar la base de beneficiarios, especialmente entre pequeñas y medianas empresas que enfrentan mayores dificultades para formalizar sus plantillas laborales.

En cuanto a los trabajadores alcanzados, el régimen apunta principalmente a personas que previamente se desempeñaban bajo modalidades no registradas o dentro del régimen simplificado para pequeños contribuyentes. Asimismo, se establecen condiciones adicionales vinculadas a la ausencia de empleo formal reciente en el sector privado, con el objetivo de focalizar el beneficio en segmentos con mayores niveles de precariedad laboral.

Uno de los aspectos destacados de la normativa es que la eventual obtención de ingresos adicionales por parte del trabajador, ya sea en relación de dependencia o bajo otras modalidades, no afectará los beneficios otorgados al empleador. Este punto introduce mayor previsibilidad para las empresas y evita que cambios en la situación laboral del trabajador impliquen la pérdida de los incentivos.

En términos operativos, el régimen dispone que los empleadores deberán continuar realizando aportes conforme al esquema general, aunque con alícuotas reducidas durante los primeros 48 meses desde el inicio de la relación laboral. Esta reducción se distribuye entre distintos subsistemas de la seguridad social, incluyendo el sistema previsional, el fondo de empleo y las asignaciones familiares, así como el subsistema destinado a la cobertura de jubilados y pensionados.

El diseño del RIFL busca equilibrar el alivio fiscal con la sostenibilidad de los sistemas de protección social, al mantener una contribución, aunque en niveles inferiores a los habituales. De este modo, se intenta evitar un desfinanciamiento abrupto de los mecanismos de seguridad social, al tiempo que se promueve la formalización.

La implementación de este régimen se produce en un contexto en el que la informalidad laboral continúa siendo uno de los principales desafíos estructurales de la economía argentina. La elevada proporción de trabajadores no registrados no solo afecta la recaudación y la cobertura social, sino que también limita las posibilidades de crecimiento sostenido.

En este escenario, la apuesta oficial se centra en generar incentivos económicos que modifiquen el comportamiento de los empleadores, reduciendo las barreras de entrada al empleo formal. Sin embargo, el impacto efectivo de la medida dependerá de múltiples factores, entre ellos la evolución de la actividad económica, el costo del financiamiento y la capacidad de fiscalización del Estado.

A medida que avance su implementación, el RIFL se posicionará como un instrumento clave para evaluar la efectividad de las políticas orientadas a reducir la informalidad. Su desempeño permitirá medir hasta qué punto la reducción de cargas puede traducirse en una mayor creación de empleo registrado, en un contexto económico aún atravesado por incertidumbres.