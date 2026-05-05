Expectativa en los mercados: la Argentina aguarda una posible mejora en su calificación internacional

La Argentina espera una posible mejora en su clasificación dentro de los índices de MSCI

Actualmente el país se encuentra en la categoría standalone, la más baja del sistema

Una reclasificación permitiría el ingreso de capitales internacionales al mercado local

El objetivo es avanzar al menos hacia la categoría de mercado de frontera

Las reformas económicas y la salida de restricciones son factores clave en la evaluación

La decisión de junio será determinante para la percepción global sobre la economía argentina

La posibilidad de una mejora en la clasificación de la Argentina dentro de los índices globales elaborados por MSCI vuelve a ubicarse en el centro de la atención de los mercados financieros. Tanto operadores locales como inversores internacionales siguen de cerca la revisión que el organismo realizará en junio, en lo que podría representar un punto de inflexión para el acceso del país a los flujos de capital global.

Actualmente, la Argentina se encuentra en la categoría “standalone”, una posición que la ubica fuera de los principales circuitos de inversión institucional. Esta clasificación, considerada la más baja dentro del esquema del MSCI Index, implica que los grandes fondos internacionales, especialmente aquellos vinculados a sistemas de pensión en Estados Unidos y Europa, no pueden incluir activos argentinos en sus carteras.

La expectativa oficial y del mercado apunta a que el país pueda ser reclasificado al menos como “mercado de frontera”, una categoría intermedia que permitiría reabrir parcialmente la puerta al financiamiento externo. Si bien no implicaría un salto directo a la categoría de “mercado emergente”, sí representaría un avance significativo respecto de la situación actual.

Analistas del sector estiman que una eventual mejora podría traducirse en ingresos de capital del orden de los 10.000 millones de dólares, canalizados hacia bonos soberanos y acciones de empresas argentinas que cotizan en el exterior. Este flujo potencial se explica por la necesidad de numerosos fondos de replicar índices internacionales, lo que los obliga a incorporar activos de países que ingresan a determinadas categorías.

El antecedente más cercano de una reclasificación favorable se remonta a 2018, cuando la Argentina fue promovida a mercado emergente durante la gestión de Mauricio Macri. Sin embargo, esa condición se perdió en 2021, ya bajo la presidencia de Alberto Fernández, cuando el país fue relegado directamente a la categoría standalone, sin pasar por el escalón intermedio. La decisión respondió principalmente a las restricciones cambiarias y a las limitaciones para la libre movilidad de capitales.

Desde entonces, la evolución de la economía argentina ha estado marcada por intentos de normalización del mercado financiero. En este contexto, el actual gobierno encabezado por Javier Milei busca consolidar una serie de reformas orientadas a mejorar la percepción de los inversores internacionales. Entre los factores que podrían incidir en una eventual mejora se destacan el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la flexibilización del mercado cambiario y la reducción de controles sobre el movimiento de capitales.

No obstante, los especialistas coinciden en que una reclasificación directa a mercado emergente resulta poco probable en el corto plazo. En cambio, consideran más factible que la Argentina sea incorporada a una lista de monitoreo o que avance hacia la categoría de mercado de frontera, lo que implicaría un reconocimiento gradual de las mejoras implementadas.

La historia reciente muestra que las decisiones de MSCI suelen responder a procesos prolongados de evaluación. En su último informe de accesibilidad, publicado en octubre del año pasado, la entidad reconoció ciertos avances, pero no modificó la calificación del país, lo que postergó cualquier posibilidad de mejora inmediata.

El impacto de estas clasificaciones trasciende lo simbólico. Los índices de MSCI son utilizados como referencia por miles de fondos de inversión en todo el mundo, que ajustan sus portafolios en función de estos parámetros. En el caso argentino, el índice específico del país reúne a las principales compañías que cotizan en los mercados internacionales, representando la mayor parte del valor bursátil local.

La revisión prevista para junio aparece, así, como una instancia clave para evaluar si las reformas recientes logran traducirse en un cambio de percepción por parte de los inversores globales. En un contexto donde el acceso al financiamiento externo continúa siendo limitado, una mejora en la clasificación podría convertirse en una herramienta relevante para fortalecer la estabilidad financiera.

Sin embargo, el resultado dependerá no solo de las medidas adoptadas, sino también de su sostenibilidad en el tiempo. La experiencia de los últimos años muestra que los avances pueden revertirse rápidamente si no se consolidan condiciones de previsibilidad y confianza. En ese marco, la decisión de MSCI será observada como un indicador de la credibilidad que la Argentina logra reconstruir ante el sistema financiero internacional.