Máximo Kirchner reaviva el debate interno del peronismo y reclama el fin de la proscripción de Cristina

Máximo Kirchner pidió terminar con la proscripción política de Cristina Kirchner

Planteó que su sector la quiere como candidata presidencial en 2027

Advirtió que, si no es posible, apoyarán a otro dirigente que represente al conjunto

Cuestionó a la CGT por no mencionar a la ex presidenta en el acto del 1 de mayo

Reivindicó políticas de su gestión vinculadas a los derechos de los trabajadores

El debate profundiza las tensiones internas dentro del peronismo

En medio de las tensiones que atraviesan al peronismo, Máximo Kirchner volvió a colocar en el centro de la escena la figura de Cristina Fernández de Kirchner, al reclamar el fin de lo que definió como una “proscripción política” y plantear abiertamente la intención de su sector de que la ex mandataria sea candidata en las elecciones presidenciales de 2027.

Durante un acto realizado en la localidad bonaerense de Cañuelas, el dirigente sostuvo que una de las principales tareas de su espacio es trabajar para revertir las condiciones que, según su visión, impiden una participación plena de la ex presidenta en el escenario electoral. En ese marco, buscó diferenciar su posicionamiento de una disputa interna excluyente, al aclarar que el respaldo a la figura de Cristina Fernández de Kirchner no implica un cuestionamiento al resto de los dirigentes del espacio.

El planteo, sin embargo, se inscribe en un contexto de creciente fragmentación dentro del peronismo, donde conviven distintas estrategias y liderazgos en tensión. En ese sentido, Máximo Kirchner dejó entrever que, en caso de no prosperar su objetivo, el sector que representa acompañará a otro candidato, siempre que exprese —según indicó— los intereses del conjunto y no una construcción personalista.

Las declaraciones también incluyeron críticas directas hacia sectores del propio movimiento, en particular hacia la Confederación General del Trabajo. El diputado cuestionó la ausencia de referencias a la ex presidenta durante el acto por el Día del Trabajador, lo que interpretó como una señal de desalineamiento político en un momento que considera clave para la construcción de unidad.

Según expresó, la falta de mención a Cristina Fernández de Kirchner en ese contexto resulta significativa, dado el rol que le atribuye en la defensa de los derechos laborales durante sus años de gestión. En esa línea, reivindicó medidas adoptadas durante su gobierno, vinculándolas con la protección de los trabajadores y la ampliación de derechos sociales.

El discurso también incorporó una lectura más amplia sobre el escenario político y económico. Máximo Kirchner retomó argumentos que la propia ex mandataria había sostenido en el pasado, al señalar que los cuestionamientos hacia su figura trascienden lo personal y se inscriben en una disputa más profunda en torno al modelo de país y al alcance de los derechos sociales.

En ese marco, planteó que las tensiones actuales deben interpretarse como parte de un conflicto estructural, donde están en juego no solo liderazgos políticos, sino también condiciones materiales de vida de la población. Esta interpretación refuerza la centralidad que su sector otorga a la figura de Cristina Fernández de Kirchner como eje articulador de una propuesta política.

Las críticas a la dirigencia sindical también reflejan un malestar más amplio dentro del espacio, en relación con la falta de una estrategia unificada frente al actual contexto económico. La referencia a la necesidad de una “síntesis” apunta precisamente a la construcción de consensos internos que permitan enfrentar los desafíos políticos de los próximos años.

Al mismo tiempo, el posicionamiento del diputado se da en paralelo a otras líneas internas que buscan consolidar alternativas dentro del peronismo, lo que anticipa un escenario de competencia y negociación de cara al próximo ciclo electoral. La mención indirecta a otros liderazgos pone de manifiesto las diferencias que aún persisten en torno a la conducción del espacio.

En este contexto, el reclamo por la habilitación política de Cristina Fernández de Kirchner se convierte en un elemento que tensiona el debate interno y redefine las prioridades de un sector que apuesta a su figura como principal referencia electoral. La evolución de este planteo dependerá tanto de factores judiciales como de la capacidad del peronismo para ordenar su interna y construir una estrategia común.