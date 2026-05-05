Un rebote incipiente con contrastes: la economía muestra señales de mejora, pero persisten las brechas

La actividad económica mostró una leve recuperación en marzo tras meses de estancamiento

El crecimiento fue impulsado casi exclusivamente por el sector agropecuario

La industria y la construcción evidenciaron rebotes, aunque desde niveles bajos

Persisten fuertes diferencias entre sectores dinámicos y actividades rezagadas

El consumo y el crédito continúan mostrando debilidad

Las proyecciones privadas anticipan una recuperación gradual y moderada

Tras varios meses marcados por la incertidumbre y la falta de dinamismo, los primeros indicios de marzo trajeron cierto alivio en el frente económico. Distintas mediciones privadas coinciden en que la actividad registró una leve recuperación respecto del mes anterior, lo que permitió cortar la inercia de estancamiento que había predominado desde comienzos de año. Sin embargo, detrás de estos datos aparece un fenómeno cada vez más evidente: una reactivación desigual, con sectores que avanzan y otros que continúan rezagados.

De acuerdo con estimaciones preliminares, el nivel de actividad habría mostrado una mejora tanto en términos interanuales como en la comparación mensual desestacionalizada. Este desempeño permitió cerrar el primer trimestre con un saldo levemente positivo, aunque todavía lejos de consolidar una tendencia sostenida de crecimiento.

El principal impulso provino del sector agropecuario, que volvió a posicionarse como el motor más dinámico de la economía. La mejora en la cosecha de maíz y la recuperación de la actividad ganadera explicaron gran parte del repunte registrado en marzo. De hecho, el aporte del agro resultó determinante para el resultado general, al punto de que, sin su contribución, el nivel de actividad prácticamente no habría mostrado variaciones.

Este protagonismo del campo no es un fenómeno aislado, sino que refleja una estructura económica en la que ciertos sectores vinculados a la exportación logran sostener niveles de crecimiento incluso en contextos adversos. Sin embargo, también expone la fragilidad del resto del entramado productivo, que continúa condicionado por la debilidad del mercado interno.

La industria, por su parte, mostró signos de recuperación luego de haber tocado un piso en febrero. Algunos rubros de base, como la siderurgia y la producción automotriz, registraron mejoras significativas en la comparación mensual, lo que permitió recomponer parcialmente los niveles de actividad. La construcción también exhibió una reacción, con incrementos en indicadores vinculados a la obra privada.

No obstante, estas mejoras deben leerse con cautela. En muchos casos, el rebote responde a un efecto estadístico derivado de niveles previos muy bajos, lo que relativiza el alcance de la recuperación. Además, en la comparación interanual, varios sectores continúan mostrando caídas pronunciadas, especialmente aquellos vinculados al consumo masivo y a la producción de bienes durables.

La heterogeneidad sectorial se mantiene como una de las características centrales del actual escenario. Mientras algunas actividades asociadas a la energía y la exportación presentan un desempeño positivo, otras como la industria textil, la fabricación de maquinaria o el consumo de combustibles siguen evidenciando retrocesos. Esta disparidad refleja un patrón de crecimiento fragmentado, donde los beneficios no se distribuyen de manera uniforme.

En paralelo, los indicadores vinculados al consumo interno muestran una realidad más compleja. La confianza de los consumidores continúa deteriorándose y el acceso al crédito no logra consolidarse como un motor de la demanda. Tanto los préstamos comerciales como los destinados al consumo registran caídas en términos reales, lo que limita la capacidad de recuperación del gasto privado.

Las ventas de productos de consumo masivo, por su parte, mantienen una tendencia negativa en la comparación interanual, lo que confirma que el bolsillo de los hogares sigue siendo uno de los principales puntos de tensión. Este comportamiento contrasta con el discurso oficial, que sostiene que el consumo agregado se encuentra en niveles elevados.

En este contexto, el repunte de marzo ofrece al Gobierno una oportunidad para reforzar su narrativa de estabilización económica. El hecho de haber interrumpido la caída en la actividad representa un dato relevante desde el punto de vista político, en un momento en que se busca consolidar expectativas positivas.

Sin embargo, las proyecciones privadas mantienen un tono prudente. Si bien se espera un crecimiento para el conjunto del año, las estimaciones se ubican por debajo de los objetivos oficiales, lo que sugiere que la recuperación será gradual y con múltiples desafíos por delante.

La evolución de los próximos meses será clave para determinar si este rebote logra transformarse en una tendencia sostenida o si, por el contrario, se trata de una mejora transitoria en un contexto todavía frágil.