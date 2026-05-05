El PRO marca límites y advierte por el impacto de las internas oficialistas en la gestión

El PRO cuestiona las internas del oficialismo por su impacto en la gestión

Fernando de Andreis advierte que los conflictos desvían la atención de los problemas económicos

El partido atraviesa una etapa de reconstrucción tras la crisis interna de 2023

Buscan recuperar identidad y claridad en su posicionamiento político

Mantienen apoyo parcial al Gobierno, pero sin alineamiento total

Dejan abierta la posibilidad de recomponer vínculos en el futuro

En un escenario político atravesado por tensiones y reacomodamientos, Fernando de Andreis expresó críticas hacia el clima interno del oficialismo y planteó la necesidad de recuperar claridad estratégica dentro del PRO. Sus declaraciones reflejan una posición que busca equilibrio entre el acompañamiento a determinadas políticas del Gobierno y la reconstrucción de una identidad propia dentro de la oposición.

El dirigente, cercano a Mauricio Macri, advirtió que las disputas internas en La Libertad Avanza afectan el funcionamiento general de la gestión. Según señaló, los conflictos dentro del espacio gobernante desvían la atención de los problemas centrales y restan capacidad de acción en un contexto económico que continúa siendo desafiante.

En ese marco, sostuvo que las tensiones políticas no contribuyen a generar las condiciones necesarias para avanzar en la resolución de las dificultades que enfrenta la población. La referencia apunta a un escenario en el que las urgencias económicas, particularmente aquellas vinculadas al poder adquisitivo, requieren respuestas más enfocadas y sostenidas.

Al mismo tiempo, De Andreis describió el momento que atraviesa el PRO como una etapa de reconstrucción luego de un período de fuerte desgaste interno. La disputa electoral de 2023 dejó secuelas dentro del espacio, que ahora intenta redefinir su posicionamiento en un sistema político alterado por la irrupción de Javier Milei. Según explicó, este nuevo contexto obligó al partido a replantear su rol y a revisar sus estrategias de cara al futuro.

Dentro de ese proceso, uno de los objetivos centrales es recuperar una identidad política más definida. El diputado planteó que existe una demanda tanto interna como social para que el PRO vuelva a ocupar un lugar relevante, con propuestas claras y capacidad de representación. La búsqueda de “nitidez”, en sus términos, apunta a diferenciarse sin romper completamente los puentes con el oficialismo.

Esa tensión se refleja en la postura adoptada frente a las reformas impulsadas por el Gobierno. De Andreis remarcó que el espacio mantiene una actitud de colaboración en aquellos aspectos que considera necesarios para el funcionamiento institucional, aunque aclaró que ese respaldo no implica una adhesión automática ni una subordinación política.

El equilibrio entre cooperación y autonomía aparece, así, como uno de los ejes del posicionamiento actual del PRO. En un contexto donde el oficialismo enfrenta sus propias disputas internas, el partido busca consolidarse como un actor con capacidad de incidir sin quedar atrapado en las dinámicas del poder gobernante.

Las críticas a las internas de La Libertad Avanza también se inscriben en una preocupación más amplia sobre el impacto de estas disputas en la gestión. Según lo planteado, el tiempo y la energía destinados a conflictos políticos internos reducen la eficacia de las políticas públicas, en un momento en que la situación económica exige respuestas concretas.

En este sentido, el diputado hizo hincapié en las dificultades que atraviesan amplios sectores de la sociedad, especialmente en lo que respecta al ingreso disponible y al costo de vida. La referencia a las dificultades para llegar a fin de mes refuerza la idea de que el foco debería estar puesto en la resolución de problemas cotidianos.

Respecto del rol de Mauricio Macri, evitó definiciones sobre una eventual candidatura, aunque destacó su involucramiento en el proceso de reorganización partidaria. La figura del expresidente continúa siendo un punto de referencia dentro del espacio, en un momento en que se busca redefinir liderazgos y estrategias.

Finalmente, De Andreis dejó abierta la posibilidad de recomposición de vínculos políticos, al señalar que las relaciones dentro del sistema no son definitivas. Esta mirada sugiere que, más allá de las diferencias actuales, el escenario político podría reconfigurarse en función de las necesidades futuras.

En este contexto, el PRO intenta consolidar una posición que combine acompañamiento institucional con autonomía política, en un tablero donde las alianzas y tensiones continúan en plena redefinición.