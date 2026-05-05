El agro acelera, pero los dólares no despegan: señales mixtas en la liquidación de divisas

La liquidación de divisas del agro creció en abril respecto del mes previo

El ingreso de dólares fue levemente inferior al de abril del año pasado

El acumulado del año muestra una caída significativa frente a 2025

La cosecha gruesa impulsa la actividad y el ingreso de granos al sistema

Las proyecciones productivas anticipan una campaña con buenos rendimientos

El sector seguirá siendo clave para el equilibrio cambiario en los próximos meses

El ingreso de divisas provenientes del complejo agroexportador volvió a ubicarse en el centro de la escena económica tras conocerse los datos de abril, un mes clave por el inicio pleno de la cosecha gruesa. Aunque se registró una mejora respecto del mes anterior, el desempeño interanual dejó señales de cautela y expuso que el flujo de dólares aún no logra recuperar el dinamismo del año pasado.

De acuerdo con el relevamiento de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro de Exportadores de Cereales, durante abril ingresaron al mercado local 2.495 millones de dólares. La cifra refleja el impacto del avance de la cosecha, con un mayor volumen de granos llegando a los puertos y plantas de procesamiento, especialmente de maíz, girasol y los primeros lotes de soja.

En términos mensuales, el dato muestra una recuperación en línea con la estacionalidad del sector, que suele concentrar en este período uno de los picos de liquidación de divisas. Sin embargo, la comparación interanual revela un panorama menos favorable: el ingreso de dólares se ubicó levemente por debajo del registrado en abril del año pasado, con una caída del 1,2%.

Este comportamiento sugiere que, a pesar del impulso propio de la campaña agrícola, el ritmo de liquidación se mantiene contenido. El resultado acumulado del primer cuatrimestre refuerza esta tendencia: entre enero y abril, el ingreso total de divisas alcanzó los 7.667 millones de dólares, lo que representa una contracción del 11% respecto del mismo período de 2025.

El dato adquiere relevancia en un contexto en el que el sector agroexportador continúa siendo la principal fuente de dólares de la economía argentina. La evolución de estas liquidaciones resulta determinante para el equilibrio cambiario y la disponibilidad de reservas, especialmente en un escenario donde otras fuentes de financiamiento externo permanecen limitadas.

Desde el sector explican que la dinámica de abril estuvo directamente vinculada al avance de la cosecha gruesa, que comienza a intensificarse en esta etapa del año. La mayor llegada de camiones a los centros de acopio y puertos refleja el inicio de una fase más activa en la comercialización de granos, que suele extenderse durante los meses siguientes.

En este sentido, las perspectivas productivas para la campaña actual aparecen como un factor clave para proyectar el comportamiento futuro del ingreso de divisas. Según estimaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario, la producción muestra señales alentadoras, con rendimientos superiores a los previstos inicialmente.

En el caso de la soja, si bien se registró una reducción en la superficie sembrada, los rindes superaron las proyecciones previas, lo que permitió compensar parcialmente esa caída. Por su parte, el maíz exhibe un crecimiento significativo en el área cultivada, consolidándose como uno de los pilares de la campaña.

Estos factores permiten anticipar un aumento en el volumen total de producción, lo que podría traducirse en un mayor flujo de exportaciones en los próximos meses. No obstante, el ritmo de liquidación dependerá también de variables adicionales, como las condiciones del mercado internacional, las expectativas cambiarias y las decisiones comerciales de los productores.

En paralelo, el comportamiento del sector continúa siendo observado de cerca por las autoridades económicas, dado su impacto directo sobre la estabilidad del mercado cambiario. La estacionalidad del agro implica que buena parte del ingreso de dólares se concentra en un período acotado, lo que vuelve crucial la evolución de la campaña en curso.

En este contexto, abril dejó un balance mixto: por un lado, confirmó la reactivación propia del ciclo agrícola; por otro, evidenció que el flujo de divisas todavía no alcanza los niveles necesarios para consolidar una recuperación sostenida. La evolución de los próximos meses será determinante para definir si el repunte productivo logra traducirse en un mayor aporte de dólares a la economía.