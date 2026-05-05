Alerta por estafas en compras internacionales: advierten sobre correos falsos que simulan retenciones aduaneras

ARCA alertó sobre estafas que simulan retenciones aduaneras en compras online

Los fraudes se realizan mediante correos falsos que solicitan pagos o datos personales

El organismo aclaró que no pide información ni pagos por correo electrónico

Recomiendan no interactuar con mensajes sospechosos ni abrir enlaces

Se mantienen los límites para compras internacionales bajo el régimen courier

Confirmar la recepción del paquete es obligatorio para evitar inconvenientes futuros

El crecimiento sostenido de las compras en plataformas internacionales comenzó a traer consigo nuevas modalidades de fraude que ponen en la mira a miles de usuarios. En este contexto, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero emitió una advertencia oficial dirigida a quienes realizan operaciones en sitios como Shein y Temu, tras detectar un aumento en intentos de estafa vinculados a supuestos envíos retenidos en Aduana.

El mecanismo identificado se basa principalmente en el envío de correos electrónicos falsos que buscan aprovechar la expectativa de los compradores que aguardan la llegada de sus paquetes. En esos mensajes, los ciberdelincuentes informan que el envío fue retenido por controles aduaneros y que, para liberarlo, es necesario abonar un cargo adicional en concepto de impuestos, tasas o gastos de almacenamiento.

Para dotar de credibilidad a la maniobra, los correos suelen incluir elementos visuales que imitan comunicaciones oficiales, como logos institucionales, membretes similares a los utilizados por organismos públicos e incluso datos parciales del destinatario. En algunos casos, también incorporan botones de pago o enlaces que redirigen a sitios web falsificados, diseñados para capturar información sensible.

Desde ARCA aclararon que este tipo de comunicaciones no forma parte de los procedimientos oficiales. El organismo remarcó que no solicita pagos ni datos personales a través de correo electrónico, ni envía enlaces para regularizar envíos retenidos. Asimismo, enfatizó que el único canal válido para notificaciones vinculadas a operaciones aduaneras es el Domicilio Fiscal Electrónico.

La advertencia también incluyó la desmentida de versiones que circulan en redes sociales sobre supuestas retenciones masivas de paquetes provenientes de plataformas internacionales o la implementación de nuevos requisitos de último momento. Según indicaron, no existen cambios recientes en la normativa que justifiquen este tipo de mensajes.

Ante la detección de un correo sospechoso, la recomendación es evitar cualquier tipo de interacción: no hacer clic en enlaces, no descargar archivos adjuntos y no proporcionar datos personales o bancarios. Estas prácticas son clave para prevenir el robo de información y posibles pérdidas económicas.

En paralelo, el organismo recordó las condiciones vigentes para realizar compras en el exterior bajo el régimen de pequeños envíos, una modalidad ampliamente utilizada por consumidores individuales. Este sistema permite recibir paquetes de hasta 3.000 dólares por envío, con un peso máximo de 50 kilos. Superar estos límites puede derivar en la recategorización del envío y en la aplicación de impuestos adicionales.

Otro aspecto relevante es la cantidad de productos permitidos por tipo. La normativa establece un máximo de tres unidades de un mismo artículo por envío, con el objetivo de diferenciar las compras para uso personal de aquellas que podrían tener fines comerciales. Exceder este límite puede generar mayores controles y costos asociados.

Además, una vez recibido el paquete, el comprador debe confirmar la entrega a través del sitio web de ARCA dentro de un plazo de 30 días. Este paso resulta fundamental para mantener en regla el historial de operaciones y evitar inconvenientes en futuras compras.

El auge del comercio electrónico internacional amplió las posibilidades de acceso a productos, pero también expuso a los usuarios a nuevos riesgos. En este escenario, la información y la prevención se vuelven herramientas clave para garantizar transacciones seguras.

La advertencia oficial pone de relieve la necesidad de extremar los cuidados en cada etapa del proceso de compra, especialmente en un contexto donde las estafas digitales evolucionan con rapidez y se adaptan a los hábitos de consumo. La combinación de controles adecuados y usuarios informados aparece como el principal resguardo frente a este tipo de maniobras.